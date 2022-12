Cáritas Valencia acompaña a casi 31.000 personas migrantes el último año

Cáritas Valencia acompañó el pasado ejercicio a 30 956 personas migrantes, la mayoría en los proyectos de Acogida parroquiales o los específicos para la atención de personas migrantes. En este sentido, el 62 por ciento de las personas atendidas por la entidad el año pasado en toda la diócesis eran extranjeras.

Con motivo del Día Internacional de las personas migrantes, que se celebra este domingo 18 de diciembre, Cáritas reclama la regularización de las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio para que puedan desarrollar una vida digna que garantice el acceso a todos sus derechos sociales, laborales, sanitarios, formativos, etc. «No es posible que las miles de personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio tengan que pasar tres años sin poder ejercer sus derechos básicos de acceso al padrón, a la sanidad o a un trabajo digno por no tener un permiso de residencia», según ha declarado el director de la entidad, Ignacio Grande.

Como ha declarado Cáritas Europa en su Manifiesto para este día: «Es importante que las políticas migratorias prevean procedimientos administrativos eficientes y un permiso de residencia seguro con derechos sólidos que faciliten la inclusión social y la reunificación familiar para asegurar la plena participación de los migrantes en el país de destino».

Con este motivo, la entidad ha colaborado en la recogida de firmas para poder presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para facilitar la regularización de las personas migrantes que ya se encuentran en territorio español.

Además, este domingo, Cáritas, junto con las entidades que forman parte de la Plataforma por el Cierre de los CIE y otras entidades formadas por personas migrantes, participará en la tradicional Marcha por el cierre de los CIE que está previsto salga de la Plaza del Ayuntamiento a las 11.30 horas y que finalizará en la puerta del CIE de Zapadores en València.

Cáritas Valencia cuenta con cinco viviendas para personas migrantes en situación de vulnerabilidad, en las que, en 2021 se alojaron 66 personas procedentes de Senegal, Marruecos, Gambia y Argelia, entre otros países.

Una de estas personas es Ablaye, procedente de Senegal, que llegó a nuestro país huyendo de la “mala política” de su país y buscando una vida mejor. Además de enfrentarse a las dificultades del viaje, la entrada en el país y la situación de irregularidad, sufre la injusticia de no poder demostrar que tiene un título de licenciado. Ablaye tiene 30 años, estudió matemáticas, física e informática en Senegal y quiere ser profesor. «Las cosas están muy difíciles para nosotros, los africanos. Solo queremos que se nos facilite un permiso de trabajo al llegar para poder vivir de forma autónoma. Si entramos aquí, lo más importante es poder trabajar para no depender de nadie. Si yo no viviera en una casa de Cáritas no podría estudiar y salir adelante», explica Ablaye, que ahora trabaja y a la vez, prepara el título de Bachillerato y el acceso a la Universidad.

En el marco de la movilidad humana forzosa, Cáritas Valencia también acompaña a familias migrantes en riesgo social y solicitantes de protección internacional cuando agotan o quedan fuera del sistema de acogida oficial y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Durante el pasado ejercicio, Cáritas gestionó en la diócesis de Valencia 40 viviendas, de las cuales seis son propiedad de la entidad y el resto son cesiones gratuitas. En ellas, se alojaron 85 personas miembros de familias en situación de vulnerabilidad. De ellas, el 61 por ciento eran personas migrantes. El programa de Intervención familiar en el Hogar atiende a familias procedentes de Ucrania, Siria, Bolivia y Venezuela, entre otras nacionalidades.

Acoger, proteger, promover e integrar

Animada por los mensajes del papa Francisco, Cáritas Valencia busca con su trabajo acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes que llaman a sus puertas. Asimismo, está implicada en «motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad», según palabras del Pontífice.

El director de Cáritas Valencia, Ignacio Grande, ha destacado la importancia de estos verbos en el trabajo que la entidad realiza, ya que «en Cáritas trabajamos cada día para acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y refugiadas en cada uno de nuestros programas y acciones. Todas las personas que formamos Cáritas Diocesana estamos involucradas en esta gran tarea».