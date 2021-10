El cardenal Cañizares pide que el Te Deum vuelva a los actos oficiales del 9 d'Octubre

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha pedido que el solemne Te Deum vuelva a formar parte de los actos oficiales con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. "Esto es Valencia, el Te Deum que aquí celebramos, la acción de gracias por lo que somos y no entiendo por qué la oficialidad olvida el Te Deum, que es acorde con la historia, con la tradición y con el mismo rey Jaime I", ha reflexionado.

Durante su homilía en la misa capitular para conmemorar la dedicación y consagración de la Catedral de Valencia a la Asunción de María el día 9 de octubre de 1238, el cardenal ha pedido que "ojalá Dios nos conceda que la oficialidad rectifique y cambie" y que "todos sigamos dando gracias a Dios por este acontecimiento que es lo mejor que le ha podido pasar a Valencia".

También ha destacado, según informa el Arzobispado en un comunicado, que "somos parte de un pueblo que da gracias por su historia, con la que se identifica".

"Con el Te Deum, el himno que se interpreta para conmemorar la conversión al cristianismo del Reino de Valencia, damos gracias a Dios por un acontecimiento que nos hizo capaces de la paz y la reconciliación, de la libertad, de valorar a la persona humana y su dignidad inviolable, que nos hizo capaces de reconocer los verdaderos derechos humanos y edificar la casa común, donde todos verdaderamente seamos humanos", ha aseverado.

La misa capitular ha contado con la presencia en el altar de un icono de Nuestra Señora de la Seo, una réplica del icono que portaba Jaime I durante la conquista de Valencia. Tras la celebración de la misa capitular, el cardenal ha salido a la Puerta de los Hierros a recibir a la Senyera de lo Rat Penat para la celebración del solemne Te Deum. La enseña ha entrado en procesión a la Catedral con los aplausos de los fieles. Con la Senyera ya en el presbiterio, cerca de 30 cantores de la Coral Catedralicia han interpretado el Himno de acción de gracias bajo la dirección de Luis Garrido.

El Te Deum ha contado con la presencia de diferentes autoridades políticas y militares. Las campanas de la Catedral han sonado al principio del Te Deum, al final, y a las doce del mediodía.

Finalizado el acto, el prelado ha considerado que "Valencia entera ha entrado con la Senyera en esta Catedral, porque la Senyera nos representa a todos, y es un signo de unidad de este pueblo valenciano tan grande" y ha deseado "que Valencia sea lo que está llamada a ser, con la herencia que se origina en este lugar".

PROCESIÓN CÍVICA

La Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, ha recorrido las calles de València en un acto en el que, dos años después y con un itinerario "excepcional", ha predominado la unanimidad de los asistentes sobre la enseña, con aplausos, vítores y constantes gritos de 'Visca València'.

El recorrido -que en esta ocasión se ha modificado con motivo de las obras en la plaza de la Reina- ha arrancado con la bajada del consistorio de la Reial Senyera -portada en esta ocasión por la concejala de Desarrollo Económico, Deportes y Personas Mayores, Pilar Bernabé-, que se ha mostrado "muy ilusionada". La bandera ha bajado desde el Ayuntamiento por la calle de las Barcas y Pintor Sorolla hasta el Parterre y ha regresado de nuevo hasta el consistorio por las calles Colón y Roger de Lauria.

En la comitiva de la marcha han participado unas 340 personas, un centenar menos de lo habitual debido a la situación sanitaria.

La Reial Senyera ha completado su recorrido desde su descenso en vertical del Ayuntamiento (la tradición dice que no se inclina ante nadie) hasta el Parterre, para su posterior regreso al Ayuntamiento. En esta ocasión, para evitar aglomeraciones, la tradicional 'mascletà' no se ha disparado desde la plaza del Ayuntamiento, sino que se han programado dos disparos descentralizados desde varios puntos de la ciudad cuyas ubicaciones no se han comunicado.

La portavoz 'popular', María José Catalá, ha acusado al equipo de gobierno de intentar "arrinconar y apartar" a la ciudadanía del paso de la Senyera con la finalidad de "no sufrir lo que les dice la gente" en un intento, ha considerado, de "limitar demasiado el acceso" del público para ver la procesión. Para Catalá, "si se recupera la normalidad debe ser para todos", por lo que, a su juicio, esta situación "no es coherente con decir que eliminamos las restricciones". Pese a ello, ha considerado que la sociedad valenciana "ha respondido con responsabilidad y sentimiento".

En cuanto al público, los aplausos habituales se han entremezclado con algunos abucheos, silbidos e insultos en partes del recorrido, como 'Som valencians, mai catalans' o 'Fuera, fuera'. Asimismo, ha habido ánimos y aplausos de parte de los asistentes con gritos de 'Viva la Guardia Civil' o 'Viva la Policía Nacional' dirigidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad.