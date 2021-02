Cacerolada de los hosteleros ante la Generalitat por la ampliación del cierre de bares y restaurantes

Sentada a las puertas del Palau de la Generalitat para protestar por la casi segura posibilidad de que esta tarde se decida amplíar el cierre del sector más allá del próximo 15 de febrero, es decir, otros 15 dias más de lo previsto en el decreto en vigor.

Y es que no lo entienden que en otras CCAA con cifras parecidas de coronavirus sus colegas si pueden abrir y a ellos no les dejan, ni siquiera solo las terrazas.

Insisten los hosteleros valencianos en que no hay fundamentación epidemiológica ni certeza científica de que esta actividad sea más contagiadora que otras, todo lo contrario. Según los datos del propio Ministerio de Sanidad que los hosteleros repiten una y otra vez, sólo un 2% de los contagios se dan en la hostelería.

Entre sonidos de cacerolas, lo que han pedido esta mañana es que antes de tomar una decisión drástica que a más de uno le supondrá "la ruina", como mínimo, el gobierno valenciano se siente antes con el sector para buscar conjuntamente todas las alternativas.

No se puede hacer óido sordo a nuestras demandas ante una decisión tan crucial como la de esta tarde: alargar el cierre de nuestras empresas, @ximopuig@GVAturisme@generalitat. HOY A LAS 11.00 HORAS ANTE EL PALAU pic.twitter.com/qowmEcVuXv — CEOH CV (Coordinadora de Ocio y Hostelería) (@ceoh_cv) February 11, 2021

Respecto a la postura algunas asociacones vecinas como las de Castellón, Elda o Petrer de "abrir por las bravas" la semana que viene, la Coordinadora no lo comparte y apuestan por otras vias como la judicial. De hecho se anuncia que hay preparadas en el cajón 250 demandas patrimoniales listas para ir al juzgado a pedir compensación económica por un cierre impuesto.

También reclaman que el plan de desescalada incluya la inyección de 500 millones de euros más para el sector porque con lo previsto en el Plan Resistir no hay ni para sobrevivir.

Se trata de salvar a las cerca de 35.000 empresas de ocio, hostelería y espectáculos de la Comunidad Valenciana que en conjunto suponen el 7% del PIB valenciano.