El Brexit afecta a la Comunidad Valenciana

La decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento para precipitar una salida más rápida y brusca de la Unión Europea ha generado malestar entre los británicos que residen en la comunidad valenciana por la incertidumbre que tienen ante las posibles consecuencias. Son muchas las personas que no tienen formalizada su situación en España y que no pueden cumplir con los requisitos para tener su residencia fijada, por lo que no pueden estar más de 90 días en nuestro país. Situación que afecta a los muchos residentes que viven en varios puntos de la comunitat.

Tener un seguro médico privado, una cuenta con más de 7.000 euros y un ingreso de mínimo 600 euros al mes son algunas de las medidas en caso de que no tengan trabajo en España. Karren Cowles, presidenta de la asociación de empresarios británicos de Benidorm, considera que hay personas que podrían estar en situación de vulnerabilidad por no reunir todos los requisitos que se están planteando. ''Esta todo en el aire y no sabemos que va a pasar, pero hay personas que llevan 15 años aquí y no están censados y no saben si tendrán que volver a Reino Unido'', afirma.

''Desde el consulado británico lanzan un mensaje de tranquilidad pero lo cierto es que es una época de incertidumbre y no sabemos que va a pasar'', añade. Habrá que esperar para ver si finalmente Reino Unido opta por forzar su salida de la Unión Europea o por si llega a un acuerdo.