Bonig pide discreción y concentrar esfuerzos en hacer oposición

La líder del Pp valenciano, Isabel Bonig, reclama discreción ante una eventual operación de acercamiento a Ciudadanos.

Preguntada por su posición, después de que varios dirigentes del partido lo hayan hecho a raíz del descalabro que las dos formaciones han sufrido en las elecciones catalanas, Bonig no esconde que el objetivo genérico irrenunciable es volver a re-agrupar el voto del centro derecha, pero a partir de ahí, también advierte que no es bueno estar todo el día hablando de posibles acuerdos, fusiones o absorciones, porque a los votantes no les interesa en absoluto y porque en plena pandemia las prioridades es evidente que son otras.

Es más, Bonig advierte que ese debate de la posible fusión es una “trampa” que pone la izquierda que prefiere que no se hable de temas como las colas del hambre, los problemas de los autónomos, los Ertes, las ayudas que no llegan, o el plan de plirilingüísmo que tiene que estar listo a finales de este mes y que desplaza definitivamente el castellano siguiendo la hoja de ruta catalana.

La discreción de la que habla Bonig a la hora de abordar ese acercamiento a Ciudadanos contrasta con lo que pregona a los cuatro vientos Carlos Mazón, presidente provincial del partido en Alicante y que preside la Diputación provincial gracias precisamente a un gobierno en coalición con los naranjas, que es la Administración más importante de las gobernadas por el centro derecha en toda la Comunidad Valenciana.

Ayer mismo y en una entrevista concedida a ABC, Mázón insistía en que PP y Ciudadanos «tienen que avanzar en ese camino» y «buscar fórmulas para unirnos».

De momento, un primer acercamiento -pero que necesitaría también de concurso de los socialistas- sería el de presentar una moción de censura contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, por "justificar la violencia" de los manifestantes que protestaban por el encarcelamiento de Pablo Hasél, y criticar la actuación policial para contener esa violencia. Tanto Pp como Ciudadanos han pedido abiertamente la dimisión del alcalde mientras que el Psoe -hasta ahora- se ha puesto de perfil.

La propia Isabel Bonig ha lamentado las palabras del alcalde, se ha preguntado qué opinarán sus escoltas, que también son policías, y ha respaldado abiertamente tanto al cuerpo de policía como a su máxima responsable política, la Delegada del Gobierno, en vista de que su propio partido, el PSOE, no ha salido a defenderla.