La Banda Municipal de Valencia vuelve a protestar hoy ante la "desidia" municipal

Los integrantes de la Banda Municipal de València llevarán a cabo este miércoles un acto reivindicativo, en el transcurso del concierto previsto en el auditorio del Palau de Les Arts, contra la "desidia y dejadez extrema mostrada por parte de la Concejala de Cultura hacia la centenaria agrupación".

"Desde que en junio de 2021 el consistorio anunciara el traspaso de la banda al Organismo Autónomo Palau de la Música, los y las integrantes de la agrupación musical profesional no han visto un ápice de tranquilidad en su puesto de trabajo", informan los sindicatos representantes de los trabajadores en un comunicado conjunto.

Advierten además que la "incapacidad en la dirección y en la coordinación" está llevando a la banda municipal a "su deterioro más absoluto".

Asimismo, denuncian que "no existe ninguna comunicación con la delegada y concejala de Cultura", Glòria Tello, a quien reprochan que "no atienda, escuche y reciba" a la representación sindical de la banda.

"La desidia en la gestión conlleva no cubrir las bajas por jubilación, traslados o enfermedad, no disponer de un local en condiciones donde ensayar, no disponer del material necesario o como prometió en su momento, cubrir la plaza del director cuando este dimitió, llevando más de seis meses ofreciendo conciertos con directores invitados y sin dirección artística", advierten.

Por todo ello, los integrantes de la Banda Municipal de València efectuarán un acto reivindicativo en el trascurso del concierto que se celebrará este miércoles en el auditorio del Palau de les Arts.