La Banca se compromete con el jubilado valenciano Carlos San Juan a tomar medidas de atención a mayores

Las tres patronales bancarias españolas, AEB, CECA y UNACC, han asegurado que las entidades incrementarán sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad de todas las personas a los servicios financieros y ultiman nuevas medidas con atención especial a las personas mayores.

Las tres asociaciones se han reunido este martes con el jubilado valenciano Carlos San Juan, el promotor de una campaña sobre accesibilidad a los servicios financieros de las personas mayores, y durante el encuentro, que ha discurrido "de forma cordial y cercana", han tenido ocasión de escuchar y conocer en profundidad sus demandas.

De este modo han podido transmitirle la más firme voluntad y el claro compromiso de todo el sector financiero por garantizar la mejor atención a todas las personas, incrementando sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad de los servicios, al tiempo que le han avanzado nuevas medidas con atención especial a los mayores.

La reunión, han añadido las mismas fuentes, ha servido también para compartir un análisis en torno a las diferentes dimensiones de la digitalización de servicios, que se ha visto muy intensificada con la pandemia, y que está afectando tanto al sector financiero como al conjunto de los servicios públicos y privados en todo el mundo.

Antes del encuentro con las patrionales bancarias, Carlos San Juan, había registrado en el Ministerio de Economía y en el Banco de España las 600.000 firmas que ha logrado recoger. "Seguiremos recogiendo firmas en change.org/SoyMayorNOidiota hasta que las promesas de cambio se conviertan en realidad", ha aseverado Carlos San Juan.

"Registrar las firmas no es el final de la campaña sino el principio de los cambios que deben llegar. No queremos solo comunicados con buenas intenciones. Queremos una mejora de la atención en las sucursales bancarias. Y estas 600.000 personas no pararemos hasta conseguirlo", ha expresado el impulsor de la campaña, que se siente optimista con la repercusión que ha logrado.