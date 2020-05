El Ayuntamiento de Valencia suspende la tasa de terrazas hasta el año que viene

El Ayuntamiento de Valencia acaba de acordar esta misma mañana que suspende la tasa de terrazas hasta 2021. Así lo ha hecho oficial el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la rueda de prensa posterior a la comisión de seguimiento del Covid-19.

El acuerdo implica que los bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad dejarán de pagar el impuesto de ocupación de vía pública por mesas y sillas hasta 2021 para permitir que se recuperen económicamente tras la crisis y, sobre todo, para compensar pérdidas sufridas al no celebrarse las Fallas.

La Federación de Hostelería de Valencia había alertado de que esta medida era imprescindible para que los locales volvieran a abrir. De hecho, la inmensa mayoría no ha abierto esta semana pese a que desde el lunes pueden hacerlo.

La decisión de hoy es todo un alivio para un sector muy castigado. Además, se adelanta el anuncio 24 horas ya que en principio estaba previsto que fuera mañana jueves cuando la delegación de Espacio Público retomaría las mesas de trabajo conjunto entre vecindario y hosteleros para abordar cómo gestionar las terrazas en el escenario de desescalada del estado de alarma por la pandemia del coronavirus y con el fin de afrontar los nuevos planes especiales que se tengan que aprobar en el futuro.

El Ayuntamiento de València ha reconocido desde el primer momento que este tiopo de locales conforman uno de los principales sectores económicos de la ciudad y es necesario que tenga las facilidades que necesite, eso si, haciendolo compatible con el hecho de que los vecinos deben tener garantizados sus derechos básicos de descanso y de paseo. De ahí que se eliminan temporalmnte las tasas, pero se mantienen los horarios para no exceder de los que ya estaban previstos antes de la crisis del Covid-19.