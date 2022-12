El Ayuntamiento de Valencia elimina las sillas de la cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Reyes regresa este 2023 con normalidad pero con algunas modificaciones.

La más llamativa es que no habrá sillas de alquiler a lo largo del recorrido, como se venía haciendo antes de la pandemia. De esta forma, el público tendrá que asistir de pie al desfile, que se suele prolongar durante varias horas.

Las sillas de alquiler de la Cabalgata de Reyes son una concesión municipal que sale a concurso durante los primeros meses del año con la mirada puesta en la cabalgata del año siguiente. Algo que no se ha hecho los años anteriores porque la pandemia no permitió una cabalgata al uso. Este año se apunta a una mala planificación porque a principios de 2022, nadie se planteó la posibilidad de que las restricciones decayeran de cara a estas navidades, así que no se abrió este concurso, por lo que finalmente el ayuntamiento no ofrecerá el servicio.

Por lo demás, Sus Majestades de Oriente mantendrán el recorrido tradicional de los años anteriores al 2020 a excepción del puente de las flores que hace poco ha sufrido un incendio. Es decir, que llegarán a Valencia por mar a la Marina para trasladarse de allí a la avenida Navarro Reverter y continuar por las calles General Palanca, General Tovar, la Paz, la plaza de la Reina, la calle San Vicente, y acabar en la Plaza del Ayuntamiento donde como es habitual Melchor, Gaspar y Baltasar subirán al balcón del consistorio para dirigirse a los niños valencianos.

El PP exige a Ribó que rectifique

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, ha exigido al gobierno de Compromís y del Partido Socialista que rectifiquen inmediatamente y habiliten sillas durante el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos para que niños, padres y personas mayores puedan disfrutarla cómodamente.

“Desde el PP lamentamos la obsesión de Compromís y Partido Socialista por descafeinar la Cabalgata de Reyes. Han vetado la participación de empresas, ponen trabas para que los comerciantes del centro histórico participen y ahora quieren hacer la cabalgata más incómoda” ha añadido.

Frente a todos estos desprecios, el gobierno de Ribó pone todas las comodidades del mundo a las Magas Republicanas. “De momento, les van a ceder 40 vallas. Esperemos que no hagan como años anteriores que también cedieron sillas. Para este desfile no ponen problemas, sin embargo para la Cabalgata de Reyes que sí que es una tradición de la ciudad la izquierda pone todo un rosario de problemas. Descafeínan lo que sí que es una tradición para la ciudad, mientras que para el desfile republicano ponen alfombra roja”