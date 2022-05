El Ayuntamiento de Valencia contrató la polémica lona de la Virgen a once días de la fiesta y sin concurso

La polémica lona instalada por el Ayuntamiento de Valencia en la plaza de la Virgen para conmemorar la fiesta de la Mare de Déu y el inicio del centenario de su Coronación canónica se encargó a última hora y usando un contrato menor. Lo denuncia el diario Las Provincias depués de analizar las fechas y pasos de contratación que figuran en el expediente municipal.

Según la información, hasta el 28 de abril, sólo once días antes de la celebración, no se confirmó que había una empresa dispuesta a hacer la lona con el ribeteado en flor natural, es decir, que el Ayuntamiento de Valencia no sabía quién haría el panel que este año. Y todo ello si olvidar las muchísimas críticas vertidas contar este elemento que ha sustituído al tradicional tapiz de flores.

Tal como consta en la documentación municipal, el 21 de abril se inician los trámites administrativos «a los efectos de incoar expediente de contratación del diseño, confección, dirección, transporte, montaje y desmontaje de los elementos y adornos florales conmemorativos de la festividad de la Virgen de los Desamparados». De hecho, fue en esa fecha cuando se solicitaron ofertas de los servicios citados a tres empresas del sector. Es decir, que apenas a 18 días de la celebración se empieza a consultar con varias empresas.

Al día siguiente, dos de las empresas manifiestan «la imposibilidad de realizar dicho suministro», tal como se recoge en el expediente por el escaso margen de tiempo ofrecido. De esta forma, finalmente la firmas Juan Lluesma Diseñador Floral presentó presupuesto por valor de 16.494,50 euros.

Desde la oposición, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, aseguraba que este asunto «ha vuelto a demostrar el nulo interés del alcalde Joan Ribó y del PSPV por apoyar las fiestas y tradiciones de la ciudad».Lla portavoz popular añadió que «no sólo el alcalde se borra en cada acto religioso y festivo de la ciudad, sino que en su gestión, demuestran que no ha habido ningún interés para que la Virgen de los Desamparados tuviera su tradicional tapiz de flores».

Según Catalá, «han demostrado la falta de interés por hacer en tiempo y forma la contratación y el resultado ha sido una lona que no es digna para la fiesta más importante de la ciudad».