AVA-Asaja pide al Gobierno que amplíe la cobertura del seguro de cítricos a todo el año

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita al Gobierno que amplíe las coberturas de todos los riesgos en cítricos (heladas en floración, lluvias persistentes, poniente, etc.) a todo el ciclo del cultivo y no únicamente a partir del 20 de abril como sucede actualmente para el pedrisco.

Esta reivindicación coge fuerza después de que una intensa tormenta de piedra azotara el pasado 11 de abril más de 5.000 hectáreas de cítricos y otros cultivos, dejando a los agricultores afectados sin indemnizaciones económicas del seguro agrario.

Para el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, esta granizada demuestra que "hay un intolerable déficit de cobertura de riesgos y que la Administración debe mejorar el seguro para que no se vuelvan a repetir casos tan dramáticos como este que ponen a los agricultores perjudicados en una situación muy difícil porque, en muchos casos, han perdido toda la futura cosecha de mandarinas y naranjas. ¿De qué van a vivir este año? No pueden pagar los platos rotos de esta catástrofe cuando no han tenido ni siquiera la posibilidad de poder estar asegurados", ha lamentado.

Los agricultores ��‍�� a la espera de la evolución de la situación, mientras crece la incertidumbre por el seguro en los cítricos ��.@ava_asaja#Castellón calcula que hay 5.000 hectáreas de cítricos afectadas por el #granizo ❄️



Toda la info �� https://t.co/qirirmOCtypic.twitter.com/N2w4O9WlkM — Asaja Nacional (@AsajaNacional) April 13, 2021

AVA-Asaja lleva varios años pidiendo esta ampliación de las coberturas en el Grupo de Trabajo de Cítricos de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de la Comunitat Valenciana. Según Aguado, "seguiremos en las mismas mientras el Ministerio de Agricultura insista en mantener la entrada de coberturas en base a una fecha. Ya en su momento vivimos situaciones parecidas cuando la extensión de garantías empezaba el 1 de mayo y luego cuando se obligó a adelantarla al 20 de abril", ha recordado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso, Aguado considera "necesario otorgar una cobertura con carácter anual de todos los riesgos, sin excepciones, sin excusas". También ha reclamado ampliar el concepto de extensión de garantías a todos los riesgos de la póliza, mejorar las coberturas de daños en plantación y extender la cobertura anual de riesgos a todos los cultivos permanentes que tienen unas características vegetativas similares.

En su opinión, España cuenta con uno de los mejores sistemas de seguros agrarios del mundo, pero no debe bajar la guardia y debe mejorar en aquellos puntos donde hay fisuras.

Por otra parte, la organización reitera la importancia de implementar un seguro de rentas que permitiría aliviar las pérdidas en caso de una importante caída de ingresos, independientemente del seguro climático.

Finalmente, AVA-Asaja urge a las administraciones a poner en marcha líneas de ayudas directas y medidas fiscales destinadas a todos los agricultores afectados por el reciente pedrisco y que no disponen de cobertura en su seguro agrario, a pesar del importante esfuerzo presupuestario que realizan tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana en apoyo a la contratación.