Aumentan las ventas del roscón de Reyes

Una de las grandes tradiciones que atesora el día de Reyes es comer junto a la familia el roscón. Eso sí, con cuidado de que no toque el haba, no sea que toque pagarlo. Hoy en día haya tantos tipos de roscones como personas. El clásico, de cabello de ángel, es uno de los que menos se vende en Valencia. Predominan el de nata y trufa, pero no te preocupes, que también los hay de chocolate y chocolate blanco. Y si aún así no te llama ninguna la atención, puedes hablar con cualquier pastelería y te lo harán conforme tu quieras.

La buena disponibilidad del calendario laboral de este año hace que las ventas del roscón estén aumentando. La noche del domingo al lunes es cuando los Reyes Magos visitarán todas las casas para hacer los regalos. Al disponer de un fin de semana antes, los valencianos han aprovechado para acercarse a sus hornos habituales para comprar el roscón de Reyes.

Un roscón de reyes de seis metros ocupará esta tarde la plaza Puerta del Sol de Utiel, Valencia, para endulzar la espera hasta la llegada de sus majestades de Oriente la noche del próximo domingo al lunes.

El dulce típico de Reyes se podrá degustar a partir de las 17.30 horas, destinado a todas las personas que quieran compartir esta merienda especial de Navidad con su familia, amigos o con cualquier ser querido.

Se trata de un postre en formato extragrande que ha sido donado por la empresa especializada en panadería y pastelería La Tahona de Utiel, que por primera vez prepara una elaboración de estas dimensiones. 6 metros para que nadie se quede sin probar el ducle que, sin duda, amenizará la espera, sobre todo para los más pequeños.