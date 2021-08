Así será la Ofrenda en las próximas Fallas en Valencia

La Ofrenda de este año será una de las de menor participación en los últimos años. Así lo ha declarado a COPE la vicepresidenta de Festejos y Actos Oficiales, Cristina Estévez, que asegura que las fechas son la clave que explica esta situación. Sin embargo, los falleros que participen en la Ofrenda deberán regirse por las nuevas normas publicadas por la Junta Central Fallera.

La más llamativa es la desaparición del público. En esta ocasión, la Ofrenda será con un recorrido cerrado y con dos vías distintas para acceder a la Plaza de la Virgen: la primera, por la calle del Mar, Avellanas, Palau y Almoina; la segunda, por las calles de Quart, la calle Caballeros y la plaza de Manises. ¿Por qué el cambio de ruta? "Por las obras de la plaza de la Reina" explica Estévez.

Los falleros mantendrán una distancia entre filas de 2 metros y cada una estará formada por cuatro personas como mínimo y no cinco, como en ocasiones anteriores. Este es en realidad el único cambio normativo en cuanto al desfile que proclaman desde la JCF. "Estamos acostumbrados a esas distancias; esa es la única variación de las normas para que pasemos más holgados y con más seguridad" garantiza la vicepresidenta.

El calor de septiembre se notará más aún en unas Fallas trasladadas desde marzo. A pesar de ello, la indumentaria fallera no variará mucho, más allá del uso obligatorio de la mascarilla. "Lo único que se pide a quienes participen es que lleven indumentaria tradicional, no vaqueros y blusones" matiza Estévez. La vicepresidenta señala que, dentro de este margen, los falleros "pueden llevar lo que consideren".

Para evitar las horas de mayor calor, la Ofrenda no comenzará hasta el día 3 de septiembre a las 17:00-18:00. Para respetar el toque de queda se ha habilitado un turno de mañana el día 4 desde las 9:00 hasta las 12:30 para las comisiones que no puedan hacerlo el día anterior.

Aunque en la normativa se recuerda que no cumplir con lo señalado implica la imposición de una sanción, la vicepresidenta celebra el buen comportamiento de los falleros. "Estamos habituados a no tener que sancionar: la gente cumple las normas" asegura recordando que los presidentes de las comisiones en asamblea son quienes aprueban las normas. "Si las aprobamos democráticamente luego no podemos ir en contra de ellas, las cumplimos" declara.