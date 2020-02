Así protestaban los tractores en Valencia

Pitidos y el ruido de los motores han sido los protagonistas de hoy en el centro de Valencia, debido a los centenares de tractores, que venidos de todos los puntos de la Comunitat, protestaban por la crisis que atraviesan los agricultores y reclamar a las instituciones y los gobiernos un precio digno de los productos agroalimentarios que les permita vivir dignamente. Con esta tractorada, el sector quiere poner en conocimiento a toda la sociedad el "mal trago" que están pasando, es entregarle a la nueva delegada del Gobierno, Gloria Calero, un documento "reivindicativo y la petición de una reunión para abordar medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad de los productores".

Los mensajes de los agricultores son claros: "la agricultura no se tira a la basura", "la agricultura es cultura no un deporte de aventura", "basta de engañar a los agricultores y ganaderos." Muchos son los sectores que se han sumado a esta manifestación dentro del mundo de la agricultura como los apicultores o los viticultores con lemas como "el precio de la uva me pone de muy mala uva" o "salvemos la apicultura, es el futuro."

COPE

Los manifestantes, secundados por las organizaciones más representativas del sector en la Comunitat Valenciana --Unió de Llauradors, AVA, Asaja Alicante-Jóvenes Agricultores, Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac-Asaja) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)--, quieren marcar "un punto de inflexión" en la lucha por el futuro del campo y el de la España vaciada con este marcha, "una de las manifestaciones más importantes" que se han convocado de su historia.

Bajo el lema "Prou d'enganyar als agricultors", miles de participantes y tracotres han llegado de las tres provincias para secundar esta protesta que exige precios justos para sus productos y que puedan vivienr de la agricultura.

De hecho, la amplia movilización de tractores y maquinaria agrícola ha motivado que se establezca un amplio dispositivo de Policía Local y Nacional para garantizar el desarrollo de la marcha e intentar regular el tráfico en el resto de la ciudad.