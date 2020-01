Así fue la batalla campal entre ultras del Valencia y Barcelona

Un grupo de cien ultras del Barcelona invadieron la Avenida de Suecia. Era mediodía del sábado cuando el Barcelona visitaba Mestalla para enfrentarse contra el Valencia. Los ultras del equipo catalán fueron directamente en las inmediaciones del campo de fútbol hacia el grupo de losultras valencianos. Unos cien Boixos Nois se habían citado con los radicales del club de Mestalla para mantener una dura reyerta tan sólo cuatro horas antes del partido. Una batalla con golpes, lanzamiento de bengalas, palos y otros objetos. Fue en ese momento cuando los efectivos policiales presentes empezaron a actuar contundentemente para frenar la pelea. Los ultras la habían vuelto a liar en la antesala de un Valencia-Barcelona, uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Liga española, y que ganó el local, el Valencia por 2 goles a 0.

La policía ya ha detenido a un ultra por antecedentes y han identificado a 60 personas. No descartan que hayan más detenidos y que se identifiquen a más personas.

La policía logró dar por finalizada la reyerta después de que se lanzaran bengalas, botellas, sillas y mesas de los restaurantes a los que no les dio tiempo de recoger sus terrazas según informaba Las Provincias. ''Cerramos la puerta, bajamos la persiana y vimos cómo se dirigían hacia adelante'', explicaba un trabajador de un local de la zona. Otros restaurantes no lograron salvar el mobiliario antes de que los ultras arrasaran con todo a su paso. Una lamentable imagen, muy dura, y decenas de objetos rotos por el suelo antes de que el gran grueso de valencianistas llegara a las inmediaciones del estadio del Valencia. El centenar de Boixos Nois fueron llevados a una distancia prudencial y allí identificaron a unos sesenta radicales. Al cierre de esta edición había un detenido por una reclamación judicial previa. La batalla, en cualquier caso, ya había ensuciado la previa del encuentro. Justo antes del mismo y mientras los distintos organismos recababan datos e información de la pelea ultra, ambos clubes condenaron los incidentes. ''Siempre hemos condenado este tipo de actitudes de intolerancia. La postura del club siempre ha sido la misma desde hace mucho tiempo. La grada de animación se amplía sobre esas bases. No hay nadie vinculado al Valencia en los incidentes y si los hay actuaríamos con contundencia'', aseguró Román Bellver, director de Estrategias de Comunicación del Valencia.