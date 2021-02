Arturo León formaliza su renuncia como líder de CCOO-CV defendiendo su "inocencia"

Ya es oficial la dimisión del secretario general de principal sindicato de la Comunidad Valenciana. Arturo León da un paso atrás después de haberse vacunado pese a que no estaba incluído en los grupos de riesgo en el momento en el que le inocularon la primera dosis.

En la despedida, Arturo León ha defendido que su caso no es como el de otros muchos (alcaldes, concejales o diputados) que han escadalizado igualmente a la opinión pública. Dice que se va para no manchar la reputación del sindicato y para defender a su familia, pero que su vacunación es ética y legal. Tanto, que pese a su renuncia insiste en que fue correcto recibir la primera dosis y reclama que le pongan la segunda "cuando lo marque el protocolo".

En primer lugar, porque asegura que es es un trabajador de la sanidad, que sigue acudiendo al hospital un dia por semana, que varios compañeros de departamento están contagiados, y que eso evidencia que él es un vector de contagio.

Y en segundo lugar, porque en su caso, asegura que se vacunó cuando le dijeron, y que no es un "colado". En este sentido, no ha criticado abiertamente el plan de vacunación de consellería pero si reconoce que es lo suficiente ambiguo como para que cada departamento de salud haga su propia interpretación.

Recordar que el sindicato ya ha explicado en un comunicado que León -con plaza en el Hospital de Alicante- se ha incorporado parcialmente, compatibilizando sus funciones como técnico de prevención riesgos laborales con su responsabilidad sindical. Y que recibió la primera dosis de la vacuna en el orden establecido en su Departamento de Salud, en su caso, por detrás de personal de limpieza, informático, administrativo, de almacén, lavandería, seguridad o de cafetería.

Respecto a los políticos o cargos institucionales que también se han vacunado y que ni siquiera son profesionales sanitarios, León deja caér que cada cual debe ser responsable, y que él tiene claro que debe dar ese paso atrás para preservar la imagen de la institución que representa.

Respecto al futuro del sindicato, mañana por la mañana se elige en una reunión extraordinaria a la persona que liderará CCOO hasta el congreso ordinario a celebrar a finales de primavera.