Antivacunas acuden al colegio de Daimús a pedir que no vacunen a los niños

Un grupo de mujeres ha acudido este jueves al colegio público de Daimús a la hora en que las familias esperaban con sus niños a ser vacunados para instarles a que no lo hicieran, situación que ha creado una discusión al acudir la Guardia Civil, la Policía Local y el alcalde, que les han conminado a marcharse.

Este jueves esperaban varias familias con sus hijos la llegada de los servicios de Salud Pública al colegio Mestre Rafael Noguera para la vacunación pediátrica de los niños de 5 a 8 años y hacia el mediodía ha llegado este grupo de entre ocho y nueve antivacunas, que se ha dirigido a los padres pidiendo que no vacunaran a los pequeños por los efectos negativos a largo plazo que, según defendían, tiene la vacunación contra la covid-19.

Justo este jueves comenzaba la vacunación de los menores en los colegios de la Comunitat Valenciana y las familias que había en el colegio estaban allí porque "habían decidido vacunar a sus hijos", según ha relatado a EFE el alcalde de Daimús, Francisco Javier Planes.

La presencia de estas personas ha creado cierta polémica y a las puertas del centro escolar han acudido agentes de la Guardia Civil, que han identificado a las mujeres, de la Policía Local y el propio alcalde.

Planes ha comunicado a las mujeres que no podían estar allí y que en el municipio no querían altercados. "Han venido a alterar la paz porque la gente decide si quiere vacunar o no a sus hijos, y los que estaban allí es porque habían decidido vacunarlos", ha explicado.

El alcalde ha asegurado que ninguna de las mujeres reside en el pueblo y que, cuando les han pedido que se fueran, han amenazado con denunciarles.

Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y el alcalde han acompañado a las mujeres a sus vehículos "para tener la certeza de que se iban", ha señalado Planes, que ha calificado la situación que se ha vivido de "algo surrealista".