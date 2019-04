Alfonso Grau niega la acusación de cohecho

La fiscalía mantiene que el dueño de Transvía, empresa adjudicataria habitual del ayuntamiento de Valencia, regaló dos relojes de lujo al entonces vice-alcalde que a su vez aprovechó para devolverlo por otros más caros y supuestamente blanquear dinero.

Pues bien, en el turno de su interrogatorio, ambos lo han negado. Alfonso Grau dice que fueron regalos familiares aunque prefiere no identificar al familiar concreto para que no sufra el calvario que está pasando él. Y el empresario niega también los regalos e incluso dice que no conocía a Grau hasta que la semana pasada empezaron a compartir banquillo de los acusados.

Mañana jornada de conclusiones tras la cual el juicio quedará visto para sentencia. Recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita para Grau una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros, mientras que para el empresario reclama un año de cárcel por cohecho.