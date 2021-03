El alcalde de Valencia sigue "sin mojarse" respecto a si habrá Fallas este año

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado que sería una "frivolidad" por su parte dar una fecha para las Fallas debido a la situación epidemiológica y ha afirmado: "Este virus lo tenemos que quemar, pero antes lo tenemos que vencer".

Así se ha pronunciado el primer edil a su llegada a la Trobada d'Alcaldesses i Alcaldes de Municipis Fallers, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos. De este encuentro, Ribó espera que salga un consenso para que, en caso de que haya celebración, sea "lo más conjuntamente posible" entre todas las localidades que plantan fallas.

Ribó ha manifestado que la celebración depende de "dos parámetros": "La seguridad médica y el consenso con el mundo fallero". Así, se llevarán a cabo las fiestas cuando la vacunación permita alcanzar la inmunidad de rebaño y cuando "el mundo fallero lo decida", por lo que, a su juicio, "no tendría ningún sentido" que el alcalde propusiera fecha.

Durante la cita, falleros y empresarios han subrayado la vertiente de la fiesta como "motor económico" y han adviertido del coste de no celebrarla, dado que son "muchos" los sectores vinculados a estas celebraciones que apenas están teniendo actividad por su suspensión, desde marzo de 2020, como consecuencia de la Covid-19.

Se están cerrando empresas y perdiendo puestos de trabajo.

En actividades como la sedería y la indumentaria la facturación ha llegado a reducirse en el último año en un 96,8%. En el caso de los industrias sederas ha señalado que en 2019 se llegó a los 6 millones y que en 2020 apenas se ha superado el millón y 317 personas están acogidas a un Erte.

En "situación similar" están los artistas falleros donde el propio gremio estima que su actividad económica ha sufrido una bajada del 40% que "va a ser muy superior".

En cuanto a la pirotecnia , Piroval cuantifica las pérdidas en ventas en "aproximadamente el 100%" ante "la anulación total de espectáculos".

Las sociedades musicales estiman las pérdidas en unos 20 millones de euros en 2020 y que estas lleguen a los 22 en 2021.

Y en menor medida, hay que sumar las reducciones de ingresos y pérdidas por no haber Fallas en peluquerías, iluminación, floristería, carpas, megafonía, imprentas, distribución de bebidas y taxis.