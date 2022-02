El alcalde de Valencia confirma que sigue confinado y verá la gala de los Goya por la TV

El alcalde de València, Joan Ribó, no acudirá finalmente a la gala del próximo sábado de entrega de los Premios Goya del cine español al tener que cumplir los siete días de cuarentena tras haber dado positivo en coronavirus el pasado lunes.



Así lo han confirmado fuentes municipales, que han añadido que Ribó seguirá el desarrollo de la gala desde su casa

El pasado lunes, el alcalde confirmó por redes sociales que suspendía su agenda pública durante unos días tras dar positivo en covid-19, aunque desde su entorno se confiaba en que pudiera asistir como alcalde de la ciudad anfitriona de la gala a la ceremonia que acogerá el Palau de les Arts.



Ribó aseguraba en ese mensaje que se encuentra bien, sin síntomas, y "por suerte, con las tres dosis de la vacuna".



Ribó, de 74 años, añadía que debía anular su agenda pública durante unos días, en los que estará confinado y trabajando desde casa, y pedía a la ciudadanía que se cuide.

He donat positiu en #COVID19. Em trobe bé, sense símptomes, per sort amb les tres dosi de la vacuna. He d'anul.lar l'agenda pública durant uns dies. De moment estaré confinat i treballant des de casa. Cuide-vos?