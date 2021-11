La Albufera de Valencia en estado crítico

La Albufera de Valencia no pasa por su mejor momento, y es que a los agricultores se le acumulan los problemas. Se les ha juntado que en las últimas semanas ha llovido más, que la siega se ha retrasado y acaba de terminar, y que hay mucha paja del arroz que no se ha quemado, porque la Generalitat ha reducido su quema. De hecho, este invierno será el último año que lo permitirá, para cumplir la nueva normativa europea de residuos agrarios.

Esta situación que ha provocado que la paja se pudra, aumenten las aguas negras, se contamine el agua y aparezcan peces, aves y gatos muertos en la laguna.Elisa Díaz, la portavoz de Medio Ambiente del PP en Las Cortes, ha pedido la dimisión de la consellera Mireia Mollá: 'La Consellería ya ha dicho que no se va a quemar más paja del arroz y deberían rectificar y valorar los gases de efecto invernadero de metano que contaminan mucho más que el CO2. Sacar a la Albufera de la UCI es bien sencillo. Se trata de escuchar a los arroceros y regantes que mantienen con vida la Albufera. Y, por supuesto, destituir cuanto antes a una consellera, cuya gestión no trae más que mortandaz'.

Los agricultores critican también la gestión de la Generalitat. Aseguran que sólo se han invertido cinco de los 600 milones prometidos y que habría que haber quemado más paja. 'Lo que está claro es que están inclumpliendo el presupuesto que en su momento se diseñó. Los fines, que en principio se pensaban cumplir, no se han cumplido. El problema que tiene la administración valenciana es no reconocer que el mejor aliado, el mejor conservacionista y ecologista, dentro de las normas actuales de cultivo, es el propio agricultor', explica Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. De hecho, los arroceros presentaron una propuesta a la consellería para gestionar los recursos de la paja del arroz, pero aún no han tenido respuesta.