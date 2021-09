Aficionados y estudiantes acuden a vacunarse a la zona de Mestalla antes del Valencia-Real Madrid

El estadio de Mestalla ha acogido este domingo la segunda "prueba piloto" de vacunación contra el coronavirus sin cita previa en una unidad móvil sanitaria desplegada con motivo de un partido de fútbol, el Valencia-Real Madrid.

Aficionados y estudiantes han sido algunas de las personas que han acudido a primera hora de la tarde a recibir este "kit completo, vacuna y fútbol", según lo han calificado, quienes han explicado que se han enterado principalmente por redes sociales y la prensa de esta iniciativa de la Conselleria de Sanidad.

"Lo he visto en las redes sociales y he dicho: 'Bueno, es una oportunidad para no esperar más y ponerme la vacuna'", ha expresado, en declaraciones a los medios, Carlos Polo, un estudiante gallego de 25 años que cursa un máster en València y que recibió la primera dosis de Pfizer en Vigo.

Polo, que además ha sido la primera persona vacunada en este punto móvil situado en el entorno del estadio de Mestalla, ha indicado que por motivos laborales no pudo acudir a su cita en Vigo para recibir la segunda dosis, por lo que ha aprovechado esta oportunidad para completar la pauta de vacunación.

Esta iniciativa piloto de la Conselleria de Sanidad, que comenzó este sábado en los aledaños del estadio Martínez Valero antes del partido Elche-Levante, ha surgido por la necesidad de implementar la vacunación en algunos grupos de edad, como en las franjas comprendidas entre los 25 y los 40 años, que "tienen aún unas tasas más bajas de lo deseable", según ha asegurado el gerente del departamento de salud Clínico-Malvarrosa, Álvaro Bonet.

De esta forma, ha continuado, se emplea la técnica "oportunista", que en procesos de vacunación es "muy habitual", y que consiste en administrar la dosis en las situaciones en las que las personas se acercan algún centro sanitario.

En este caso, ha puntualizado, no se trata de un centro sanitario, sino del autobús del centro de vacunación, que ha aprovechado la oportunidad que da un evento como es el partido del Valencia contra el Real Madrid para "intentar vacunar a cuántas más personas mejor".

"Acabo de hablar con un chico que le faltaba una dosis, que se iba fuera a estudiar y que necesitaba vacunarse hoy. Me imagino que habrá situaciones similares a esta", ha ejemplificado el responsable sanitario.

Preguntado por la previsión de dosis a administrar este domingo en esta experiencia piloto, ha detallado que han trasladado hasta el punto móvil unas 600 dosis, pero ha señalado que "en estos momentos cualquier vacuna que se administre es una cosa positiva".

"Si son 75 o 100 en Elche que se han vacunado, pues 100 personas que están protegidas. Si en València consiguiéramos que el número fuera ligeramente superior porque se trata de la ciudad más grande, pues lo peor que hemos hecho ya ha sido movilizar recursos sanitarios con los que estamos relativamente acostumbrados a movernos en situaciones de más o menos urgencia", ha reflexionado.

Bonet ha asegurado que, "evidentemente, si se ve que hay una respuesta positiva de la población a esta oferta de vacunación oportunista, yo creo que en eventos deportivos u otras actividades donde haya un número considerable de personas se puede repetir". "Si llegásemos a 200 o 250 vacunas ya estaría bien. Todo lo que sea superar esa cifra, pues mejor", ha añadido.

Otra de las personas que ha acudido a los aledaños de Mestalla a vacunarse, sobre las 17.30 horas, ha sido Guillermo Gallent, que ha detallado que "casualmente" cuando llegaba a su domicilio después de comer ha visto en las redes sociales de la Generalitat que se iban a administrar dosis de la vacuna en este punto, por lo que ha decidido acudir.

Gallent, que se contagió de covid a principios del pasado mes de julio, ha apuntado que, como este domingo se vacunaba sin cita previa, ha acudido: "Y así ya me lo quito de encima porque tenía previsto hacerlo este mes".

Finalmente, Rafa, otra de las personas que ha recibido, en este caso, la primera dosis en el punto móvil de vacunación, ha detallado que se enteró de esta iniciativa de Sanidad este sábado a través de la prensa. "No me he podido vacunar por motivos laborales y hoy es el día para poder hacerlo", ha afirmado. "Vacuna y fútbol, todo el kit completo. Aprovechamos y nos vacunamos", ha agregado.

194 personas vacunadas

Un total de 194 personas -120 en el campo de Mestalla de València y 74 en el Martínez Valero de Elche- se han vacunado en los equipos móviles de vacunación instalados en los entornos de los estadios de fútbol donde se han jugado partidos este fin de semana, según fuentes sanitarias a COPE Valencia.

La Generalitat ha instalado estos equipos móviles como experiencia piloto para tratar de convencer de que se vacunen contra la covid-19 a aquellas personas que todavía no lo han hecho.