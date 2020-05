El Pp afea al "tripartito" valenciano la extraña adjudicación de los hospitales de campaña

Se celebraba esta mañana la comparecencia de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en las Cortes Valencianas, y la oposición ha querido centrar buena parte del debeate parlamantario en exigir explicaciones, detalles y respuestas a la contratación de los hospitales de campaña, uno por provincia, que se hizo por via urgente, pero que según ha destaó ABC, se adjudicó a una empresa sin experiencia creada tan solo unos dias antes de la adjudicación, y por unos plazos que nos son los que se anunciaron. En concreto, la adjudicación fue por 9 millones a una empresa constituida en febrero con un capital social de 3.000 euros.

Respecto a los plazos, explica ABC que el 19 de marzo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció que los tres hospitales de campaña que se iban a instalar junto al hospital La Fe de Valencia y los hospitales generales de Alicante y Castellón estarían «en quince días», que al dia siguiente, la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, de quien depende Emergencias, matizó a su jefe y avisó de que en realidad "la mitad de las camas estarán disponibles en dos semanas y la totalidad en un mes», que tres días después, el 23 de marzo, la misma Gabriela Bravo firmó el contrato con la empresa adjudicataria, y que ahora que ha aparecido el contrato resulta que el plazo de ejecución de las obras es en realidad de cuatro meses.

La consellera Gabriela Bravo no ha querido entrar a los pormenores de los contratos y ha preferido centrarse en el fondo del asunto y es que estos hospitales, aunque al final no han hecho falta, son los que dan tranquilidad ante un posible repunte y los que convencerán al Ministerio para que la Comunidad Valenciana pueda adelantar los plazos y las fases en la vuelta a esa llamada "nueva normalidad". En concreto, según Bravo"esas 800 camas extra habilitadas en los tres nuevos hospitales de campaña serán absolutamente determinantes para cumplir los criterios que permitan a la Comunitat pasar de fase en la desescalada".

Y al margen de esa polémica contratación, en materia esctrictamente de Justicia, la consellera reconoce que va a hacer falata muchos refuerzos ya que si por el incendio del año pasado en 10 dias de inactividad se retrasaron 2500 juicios sólo en Valencia, en estos dos meses y medio de parón obligado en todas las sedes judicales de la Comunidad, el retraso va a ser exponencial.

El coste del montaje de los tres centros modulares fue de 4,8 millones de euros, a los que hay que sumar otros 2,2 millones que costó la adecuación de los terrenos y que se encomendó a la empresa pública Tragsa. Y en ese sentido Bravo también defiende que "no son comparables a las instalaciones provisionales de otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León o Cataluña, sino ampliaciones de los hospitales de referencia de cada provincia". Los hospitales contratados por la Generalitat "permanecerán montados todo el tiempo que sea necesario y en especial ante la posibilidad de nuevos rebrotes de la epidemia en el futuro inmediato" poero es que además "están diseñados para que puedan ser desmontados y almacenados para un uso posterior en otra emergencia".