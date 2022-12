El PP advierte de que la delincuencia sube un 41% en la ciudad de Valencia

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha advertido este lunes de que la delincuencia en la ciudad ha aumentado un 41 por ciento en el último trimestre, con una media de 160 delitos diarios.



"La inseguridad se les ha ido de las manos a Compromís y al Partido Socialista y lo que no pueden hacer es trasladar toda la responsabilidad a la Policía Nacional", señala Catalá , que reclama asimismo "una mayor coordinación entre la Policía Local y Nacional".



La portavoz popular se reunió este fin de semana con vecinos de Quatre Carreres, que denuncian que está sufriendo desde hace unos meses una oleada de robos de coches y en trasteros de las fincas.



"Esta es una situación que nos preocupa mucho porque vecinos de todos los barrios de València nos trasladan cómo están viendo que la inseguridad aumenta en sus calles", asevera.



"Las quejas no están infundadas", añade, ya que asegura que "los datos demuestran que la delincuencia sube en nuestra ciudad, así que lo mejor que podría hacer Compromís y los socialistas es no negar la evidencia y ponerse a trabajar".



Según los datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior, en los primeros 9 meses del año se han registrado 43.085 delitos, lo que supone "un 41% más que respecto al segundo trimestre y un 12,6% más que el año pasado".



Los delitos que más crecen son los robos de coches (un 41 % más que hace un año), los robos con violencia (un 28,9 % ) y las riñas multitudinarias (un 18,4 %).



"No son datos para sacar pecho, así que espero que la izquierda se ponga a trabajar en esta ciudad porque hay un problema de inseguridad ciudadana, como se ha visto en las últimas semanas con constantes peleas, agresiones e incidentes en edificios okupados", advierte Catalá.



El Partido Popular presentará en el próximo pleno una moción exigiendo un plan de choque contra la inseguridad ciudadana.