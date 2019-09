Alrededor del 76% de las localidades con riesgo alto o medio de inundaciones de la Comunidad Valenciana no tienen un plan específico de actuación. Tan solo 33 municipios de los 136 que conforman esta lista cuentan con un plan especial para ante el riesgo de inundaciones. Cada población tiene unas características concretas y no es lo mismo una zona del interior que otra de costa. El terreno no es el mismo y las necesidades que se requieren tampoco.

�� Participem en la inauguració de la Jornada Tècnica sobre la 'Planificació d'Emergències per Inundacions' al Parc Central de @bomberosvlc ��‍��, amb l'assistència de bombers, tècnics municipals i d'emergències on tractem l'operatiu per fer front a les fortes pluges ⛈ a #València. pic.twitter.com/QEHlb9qDgr — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) 5 de septiembre de 2019

Desde consellería apuntan a que van a ayudar a todas las poblaciones que carecen del plan de actuación para estar preparados frente a las lluvias de Otoño. "Todo el asesoramiento y el apoyo necesario por parte de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para ayudarles a la confección de estos planes para la que pueden contar con el personal técnico especializado", afirma Gabriela Bravo, Consejera de Justicia, Interior y Administración Pública. Tambien recuerda que la existencia de estos planes facilita una respuesta rápida y eficaz ante una situación de crisis.

Los ayuntamientos van a realizar las labores de limpieza de alcantarillado, la limieza de caminos para evitar la acumilación del agua y la limpieza de zonas próximas a los rios para facilitar desvios y que frente a una fuerte lluvia no se inunde. Un millar de efectivos van a ser movilizados para actuar en caso de lluvias torrenciales durante el otoño de este año.