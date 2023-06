Massó acusa a la izquierda de poner en peligro a las mujeres en su primer discurso al frente de les Corts

Toda una declaración de intenciones, La flamante nueva presidenta de las Cortes Valencianas, LLanos Massó (VOX), segunda autoridad de la Comunidad Valenciana, se ha comprometido a "defender esta región de cualquier intento de fagocitar su cultura, mercadear con sus recursos naturales, castigar su financiación o secuestrar las libertades de sus compatriotas".

Y acto seguido, tras asegurar que le preocupan "los más desfavorecidos, los más débiles" le ha atizado a los partido de izquierad que apoyaron la ley del "solo sí es sí" al asegurar que "el deber de los poderes públicos es proteger a las mujeres de leyes que las amenazan y que ponen en libertad o rebajan las penas de agresores sexuales". Y así, sin solución de continuidad, alusión directa también al caso del ex marido de Mónica Oltra que la mayoría anterior al 28M se negó reiteradamente a investigar. Llanos Massó ha pedido a Les Corts que velen por "las libertades y la seguridad de las mujeres, en especial las menores tuteladas por la Generalitat"."Nuestro deber es reprobar a los que las dejaron indefensas ante violadores o proxenetas", ha insistido, y ha rechazado "discursos que amparen o promuevan la violencia contra mujer".

La nueva presidenta de Les Corts, ha asumido el cargo "con alegría y responsabilidad" y ha prometido contribuir a un debate "libre, vivo y constructivo", para lo que ha pedido a los 99 diputados "no temer la confrontación".

Así lo ha manifestado en su primer discurso como presidenta del parlamento valenciano, un puesto que asume dentro del acuerdo PPCV-Vox para gobernar la Generalitat.

Massó ha agradecido tanto a los valencianos como al líder de Vox, Santiago Abascal -presente en el hemiciclo como invitado-, a los diputados del PP y "en particular a Carlos Mazón" -futuro 'president' de la Generalitat- por depositarle su confianza y "facilitar el entendimiento y la gobernabilidad respetando el veredicto de las urnas".

Al inicio de su discurso, la presidenta de Les Corts ha jurado el puesto en valenciano, prometiendo acatar la Constitución y el Estatut d'Autonomía "sin engaño" y guardar "fidelidad" a la Generalitat.

Dicho esto, la presidenta ha garantizado que se esforzará por "ganar el respeto y consideración" de los que no han apoyado su candidatura, ya que ha recordado que la democracia se basa "en el legítimo juego de las mayorías".

También ha apostado por "ser capaces de encontrar puntos donde confluye la voluntad predominante para intentar ampliar consensos con honestidad y vocación constructiva; sin despreciar per se la diferencia ni combatiendo la verdad desacreditando".

"No debemos temer la confrontación; al contrario, invito a ella, me encuentro a gusto en el debate", ha aseverado, para apelar a defender el "bien común" con argumentos, ideas y "pensamiento" y "no con insultos".

La presidenta ha invitado a los diputados a "hablar sin descanso", a escucharse entre ellos y, sobre todo, a tener presente a los ciudadanos por encima de las "siglas" de sus partidos. "Quieren que les demos respuestas, no dolores de cabeza", ha recalcado, tras aludir a problemas de la gente como la sanidad, la educación, la soledad no deseada o la competitividad de la industria.

La diputada de Vox ha sido elegida este lunes presidenta de Les Corts Valencianes con el respaldo de 53 votos, que se corresponden con los 40 diputados que tiene el PP en el hemiciclo y los 13 del grupo Vox.

La elección de la presidenta de Les Corts se ha llevado a cabo de forma secreta, mediante la introducción de papeletas en una urna, para lo que se habían presentado dos candidaturas: la de la diputada de Vox y la de la socialista Laura Soler, que ha obtenido 31 votos, equivalentes a los del grupo socialista.

Con la elección de Llanos Massó se cumple el primer paso del pacto de gobierno alcanzado entre el PP y Vox, gracias al cual el partido de Santiago Abascal -presente en la tribuna de invitados- preside el Parlamento valenciano y posteriormente el popular Carlos Mazón presidirá la Generalitat, al frente de un Gobierno donde Vox tendrá tres carteras.

?? #ÚLTIMAHORA | Nuestra diputada @LlanosMasso es oficialmente la nueva presidente de las Cortes Valencianas para la XI Legislatura tras haber alcanzado la mayoría en la votación.



???? pic.twitter.com/3P9eOborFM — Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana (@vox_cv) June 26, 2023

COMPROMÍS ESTARÁ EN LA MESA DE LES CORTS GRACIAS A LOS VOTOS DEL PP

La sorpresa de la mañna ha venido de la manos de la diputada de Compromís, María Josep Amigó, que contra pronóstico ha sido elegida como secretaria segunda de la Mesa gracias al apoyo del PP, que han dividido el voto para posibilitar que Compromís tenga representación en el órgano de dirección del Parlamento autonómico.

En función de los resultados electorales del 28 de mayo, al PP le correspondían tres puestos en la mesa y al PSPV otros dos, si bien los populares han cedido la Presidencia a Vox, y Compromís reclamaba tener la secretaría segunda, que debían cederles -en teoría- los socialistas aunque se habían negado.

De esta manera, Maria Josep Amigó ha sido designada secretaria segunda de la Mesa, con lo que todas las formaciones tendrán representación en este órgano.