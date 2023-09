Los valencianos, los más concienciados con el cambio climático en España

Los valencianos tienen una mayor concienciación que la media de los españoles con la existencia del cambio climático y muestran una mayor responsabilidad que se ve reflejada en que son los que más tienen en cuenta los criterios ambientales en sus decisiones de consumo. Sin embargo, pese a tener más en cuenta estos indicadores ambientales, los valencianos también son los españoles a los que más les frena “mucho” el coste económico de los productos (43,6% frente al 39% nacional). Así concluye el primer estudio de la Fundación AXA de percepción ciudadada sobre el cambio climático en España, elaborado junto a Sigma Dos.

En esta línea, el 61,1% de los valencianos piensa que es muy o bastante necesario reducir el nivel de confort de las personas en beneficio del medio ambiente, opinión que a nivel nacional desciende al 58,3%. Esta postura se eleva al 66,7% entre las mujeres valencianas y se incrementa con la edad hasta situarse por encima del 82% entre los jubilados. Esto contrasta con que a nivel regional, a la hora de la verdad, no se muestran muy dispuestos a cambiar sus hábitos y poco más de la mitad, el 50,9%, cambiaría “mucho” sus hábitos de reciclaje, el 36,5% en moda y el 28,7% en tecnología. Por el contrario, en las cotumbres de turismo, que son en las que a nivel nacional menos disposición al cambio se tiene, son los ciudadanos de la Comunitat Valenciana los más dispuestos a modificar sus prácticas hacia un turismo sostenible.

Además, es en esta comunidad autónoma donde existe mayor conciencia en España sobre la existencia del cambio climático y un 86,8% considera que se está produciendo frente al 84,3% nacional y hay menos negacionistas (7,4%) frente al 9,3% de España. De hecho, los valencianos son los españoles que más creen que el cambio climático es el problema más preocupante al que se enfrenta la humanidad (28,9%), superior al 20,4% nacional, por delante de los conflictos armados, el terrorismo y posibles nuevas amenazas a la seguridad y los riesgos en los recursos naturales y en la diversidad.

Por edades, los jubilados valencianos están 7,1 veces más concienciados de que se está produciendo un cambio climático que la media de los jubilados españoles, y la opinión de que es el cambio climático es la cuestión más urgente es 9,3 puntos superior a la percepción de los mayores de 65 de la media nacional. Similar opinón se da entre los de 30 a 44 años valencianos, que están 3,8 veces más sensibilizados con el calentamiento global que los de estas edades a nivel nacional. Por sexo, las mujeres valencianas están más concienciadas que los hombres, pero estos están cuatro están cuatro veces más concienciados que la media de hombres españoles.

Además, el 84,9% de la sociedad valenciana cree que el cambio climático se ha agravado mucho o bastante en los últimos dos años, superior al 82,1% nacional, y es en esta comunidad autónoma donde más ciudadanos creen que se ha agravado “bastante”. En este contexto, los valencianos creen 4,4 veces más que los españoles que el cambio climático se debe más a la acción humana que a causas naturales. Siendo los segundos de España que más comparten esta opinión, esta se acentúa en los mayores de 65 (74,6% en Valencia vs 68,9% en España), en las menores de 30 (86,4% vs 75,6%) y en los hombres (78,3% vs 72,8%).

Josep Alfonso, director general de Fundación AXA, ha destacado que “en AXA trabajamos por el desarrollo de la sociedad protegiendo lo que importa. El clima es uno de los ejes transversales en nuestra labor como inversor, aseguradora, empresa ejemplar y actor social y en este cuarto rol se enmarca la Fundación y el propósito de este estudio. Analizar el conocimiento sobre cambio climático, la atribución de responsabilidades, el comportamiento indivudual y la predisposición a implementar medidas a favor del medio ambiente es fundamental para la sensibilización y la implementación de acciones a favor del clima con los que impulsar el cambio positivo”.

Para Carlos Mundina, concejal delegado de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Valencia, “es importante conocer el nivel de concienciación ciudadana y su nivel de implicación en la adopción de soluciones al cambio climático, por eso son importantes los estudios como el que ha realizado la Fundación AXA. Nos sirve a los responsables públicos para orientar nuestras políticas.”

En este sentido, Carlos Mundina, durante la presentacdión, ha señalado que “el Ayuntamiento de Valencia, es una de las administraciones españolas que más presente tiene las políticas ambientales y la sostenibilidad. Trabajamos en colaboración con la sociedad civil, el sector privado y de la mano de nuestros socios europeos, articulando organismos como la Fundación municipal Valencia Clima i Energía que canaliza buena parte de los fondos europeos que llegan con este objetivo. Así, abordamos las causas y consecuencias del cambio climático desde una perspectiva integral, estructurada alrededor de la Misión Climática Valencia 2030”.

Pero, ¿qué opinan los valencianos sobre los aspectos que más inciden en el cambio climático? Aunque en comparación con la media nacional la percepción de la incidencia se reduce entre la población valenciana, coinciden en que la deforestación, la actividad industrial y el consumo de energía basada en combustibles fósiles son los tres aspectos que más impacto tienen. Por tamaño de hábitat, los que viven en capitales de provincia creen que la actividad industrial es la actividad que más impacta en el planeta. Los fenómenos meteorológicos extremos preocupan “mucho” ocho veces más a los valencianos que a la media de los españoles.

Desde 2015, y según Aemet, los fenómenos meteorológicos extraordinarios en la Comunitat Valenciana han sido numerosos y variados con olas de calor fuera de verano, incendios de sexta generación o la borrasca Gloria, uno de los temporales más fuertes de la Península desde 1982. Por ello, no sorprende que el aumento de fenómenos meteorológicos extremos preocupe “mucho” casi ocho veces más que a la media de los españoles. Por detrás, alarman el derretimiento de los polos y el incremento de incendios, similar a la opinión de la media.