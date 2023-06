El laberinto de retrasos del Corredor Mediterráneo continúa su viaje y hace su segunda parada en Antequera

Tras su acogida en Cartagena el pasado 16 de junio, en la que más de 700 personas, se acercaron para disfrutar del “laberinto de retrasos” y donde se consiguieron más de 400 firmas de apoyo. La acción itinerante muestra la importancia que tiene finalizar el Corredor Mediterráneo, por eso hoy ha hecho su segunda parada en Antequera, Málaga.

El laberinto, de más de 140 metros cuadrados, permanecerá abierto para toda la ciudadanía desde las 12:00 hasta las 20:00 h los viernes y sábados y los domingos hasta las 14:00 h. Tras su llegada a Cartagena y Antequera, le seguirá Barcelona instalándose en la Plaça de la Universitat el fin de semana del 7 al 9 de julio. El recorrido del laberinto finalizará en Alicante, pendiente de cerrar la fecha y su ubicación.

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), impulsó el Movimiento #QuieroCorredor hace siete años. #QuieroCorredor persigue los siguientes objetivos: poner en escena la importancia y la necesidad de la infraestructura; sensibilizar a todo el país para que se corresponsabilice en su reivindicación y hacer que los representantes públicos se comprometan con la infraestructura para que sea una realidad. Desde AVE, prometen analizar el progreso que experimenta la infraestructura dos veces al año. El primer chequeo de 2023 tendrá lugar de manera virtual el 3 de julio, publicando el documento del estado actual de los tramos del Corredor Mediterráneo en elcorredormediterraneo.com.

Diego Lorente, director general de AVE, ha destacado que “si hay una autonomía en la que es necesario realizar un mayor esfuerzo para que avance más la infraestructura, esa es Andalucía, por eso estamos hoy aquí en Antequera reivindicando y pidiéndole a la ciudadanía que grite #QuieroCorredor, porque es la única manera de que nuestros políticos atiendan nuestras reivindicaciones”. También ha añadido que las infraestructuras son claves en esta zona del Mediterráneo para “el desarrollo, competitividad y cohesión del país”, favoreciendo así, las exportaciones y el turismo.

Javier González de Lara, presidente de la CEA, ha hecho definido la situación como un lío, ya que “no deja de ser un laberinto de retrasos, un laberinto de promesas incumplidas, un laberinto donde la sociedad civil y los empresarios, reivindican cómo activar una infraestructura fundamental.”. Manuel Barón, alcalde de Antequera, ha añadido que “Antequera es vital porque aquí es el cruce de caminos de las líneas ferroviarias, pero no queremos morir en la meta, si no llegamos a Algeciras, el recorrido no está terminado.”

El Corredor Mediterráneo es una doble plataforma de ancho internacional que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo ciudades tan importantes como Barcelona, València, Alicante, Murcia y Málaga, conectándolas a su vez con el resto de Europa. Es una infraestructura necesaria que permitirá viajar más rápido y con mayor frecuencia y que impulsará la economía, el turismo y el empleo no solo por los territorios por los que discurre, sino que también beneficiará, directa o indirectamente, a todo el país. Apostar por el Mediterráneo es apostar por la conexión entre territorios, contribuyendo de esta manera a la vertebración de nuestro país. Por ello, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) impulsó en 2016 el canal de comunicación elcorredormediterraneo.com para informar del estado de todos los tramos que conforman tan necesaria infraestructura, así como de todos los avances que se van produciendo.