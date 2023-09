Educación ya busca soluciones inmediatas para los afectados por la falta de transporte escolar

Un total de 1.080 alumnos de diez colegios e institutos de la provincia de Valencia se han visto afectados este lunes por la falta de transporte escolar en el primer día de inicio del curso 2023-2024, han confirmado a EFE fuentes de la Conselleria de Educación.



En concreto, no han realizado su ruta los autobuses de 14 de las 197 rutas que hay en toda la provincia de Valencia, lo que ha afectado a los alumnos de cinco centros de educación especial, tres institutos y dos colegios, han detallado las mismas fuentes. Han añadido que el nuevo contrato de transporte para este curso se eleva a 72,5 millones y supone 641 rutas, 1.100 autobuses y 43.700 alumnos en toda la Comunitat Valenciana, y que las 14 rutas afectadas pertenecen al mismo lote gestionado por la misma empresa.



Desde la Conselleria ya se han puesto en contacto con la empresa tal y como ha confirmado en los micrófonos de COPE Alicante el conseller de Educación, José Antonio Rovira: "Que nos digan cómo lo van a solucionar mañana mismo". De lo contrario también ha reconocido que buscarán alternativas de forma "urgente".



Uno de los colegios afectados han sido el de Educación Especial La Encarnación de Torrent, cuya directiva ha explicado a EFE que de los 130 alumnos que tiene el centro, 113 deberían haber llegado en autobús este lunes pero solo han llegado 63 "y lo han hecho por sus medios particulares".



"Hoy han faltado los seis autobuses; hemos ido de cabeza", han lamentado par añadir que, según les constaba, también se han visto afectados por la ausencia de autobuses colegios en Cheste, Sueca, Alzira y València, entre otros municipios.



Han resaltado que la empresa les ha explicado que no se han presentado los conductores y han señalado que no tienen constancia oficial de que la incidencia se haya subsanado para este martes.



Desde el CEIP El Saler, que también ha tenido la misma incidencia, su directiva ha señalado a EFE que la ausencia de transporte escolar ha afectado a todos los alumnos de una ruta, "unos 60 niños" que "han llegado al colegio por sus propios medios".



"Nos han dicho que la incidencia está solucionada. Lo comprobaremos a las 15 horas, si vienen o no a recogerlos", han indicado para reconocer que este lunes "ha sido un caos" porque este centro escolariza a alumnos del sur de València como el Perellonet o el Palmar, además de El Saler.