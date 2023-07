La pesca de Castellón, en riesgo de desaparición

Los pescadores, día a día, se enfrentan a numerosos problemas y piden a las administraciones mayor implicación para poder solucionar sus problemáticas. Las cofradías de pescadores se están viendo debilitadas y no saben cuanto más van a aguantar. El Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Vinaròs, Mateo Fresquet, en los micrófonos de COPE Castellón ha detallado cuáles son las principales causas de sus reivindicaciones y las soluciones que proponen.

“Se presenta complicado, poco a poco si no se revierte la situación acabaremos desapareciendo”. Con esta declaración hace sonar la alerta roja y pide reunirse con las administraciones de Madrid para hablar sobre los aspectos más preocupantes. Piensan que desde la capital defienden más al pescado que al propio pescador, y “tendrían que defender a los dos por igual”.

En cuanto a cómo puede afectar a la población, debido a que desde los altos cargos “se están cargando el sector pesquero”, no hay relevo generacional, ni marineros, ni gente que compre barcos y nadie invierte en la mar porque no es rentable, e indica que de aquí a una década “quedará la mitad o un cuarto del sector pesquero en pie, y en Castellón va casi a desaparecer”. Desde el sector muestran su enfado y piden explicaciones, y sobre todo soluciones al respecto, “las medidas del gobierno o de Bruselas no son la adecuadas”.

A todo ello hay que sumar el incremento de los costes debido a la situación internacional que estamos viviendo. “La gasolina está mas cara que hace una década, casi el doble, y los gastos de material o mecánico, entre otros gastos, se han duplicado, incluso triplicado en algunos casos”. Los barcos no llegan y tienen muchos problemas, no quieren vivir de subvenciones, quieren soluciones para poder vivir de la mar y que les sea rentable. Culpan a las exportaciones y piensan que la nación tiene mucha dependencia del exterior. “Tenemos muchos problemas, nos estamos ahogando y no sabemos cuánto podremos aguantar”.



¿Como podemos los ciudadanos ayudar al sector? Para empezar consumiendo el pescado fresco local y no del extranjero, “Nosotros pasamos por estrictos protocolos de sanidad y calidad, y los productos de fuera a veces no pasan por esos controles”.

Otra injusticia que padecen los pescadores es la limitación sobre la captura del atún rojo. Por el peligro de extinción de este pescado, mayoritariamente por las grandes empresas, se reformaron decretos y leyes, y cuando salió de ese peligro dejaron volver a pescar a los grandes y a los artesanales prácticamente les bloquearon la pesca de este preciado y demandado atún.