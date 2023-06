Marta Barrachina: “Hui estem més prop de poder impulsar la província amb una Diputació forta”

“Hui estem més prop de poder impulsar la província amb una Diputació forta”. Així ho ha afirmat la presidenta provincial del PP i pròxima presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, després de l'últim ple de la legislatura celebrat aquest divendres.





La pròxima presidenta Marta Barrachina agraeix el treball de tots els diputats i recorda que el Partit Popular “s'ha deixat la pell en la defensa dels interessos dels castellonencs”.





L'impuls de mesures per als municipis afectats pels incendis, la reivindicació davant la crisi de la ceràmica i la pèrdua d'ocupació així com l'exigència de recursos per als municipis afectats per les megaplantes solars són només algunes de les iniciatives que ha liderat el Grup Popular en l'última legislatura.





Les propostes i mesures que ha presentat el PP en els plens de la Diputació en els últims quatre anys han tingut com a denominador comú “millorar la vida dels castellonencs i atendre la falta de recursos que han patit”, ha recordat Marta Barrachina.





“És necessari activar la Diputació perquè arriben inversions a tota la província, infraestructures, carreteres, serveis… La província necessita recuperar el lideratge perdut i des del Partit Popular anem treballar des del rigor i l'eficàcia que avalen la nostra gestió”, ha explicat.





“Hem recorregut la província i ho continuarem fent amb més intensitat si cap perquè com més prompte millor la Diputació recupere el lideratge i genere oportunitats”, ha afegit.

“Hui estem més prop de començar a aplicar un programa que té com a única protagonista a la nostra província perquè del seu futur depén el futur de tots els castellonencs”, ha conclòs Marta Barrachina.

Comiat dels diputats

La futura presidenta de la Diputació Provincial ha volgut tancar l'últim ple del mandat amb un agraïment exprés “als meus companys”. “Tots heu sigut fonamentals en la defensa dels interessos de la nostra província, perquè tots, sense excepció, heu lluitat per millorar la vida dels veïns i això és l'única cosa que importa”.





Marta Barrachina s'ha dirigit a Salvador Aguilella, Mª Ángeles Pallarés, David Vicente, Nieves Martínez, Vicente Rodríguez, Elena Vicente-Ruiz, Vicente Sales, Susana Marqués, Andrés Martínez i Vicente Pallarés. “Han sigut quatre anys en què hem elevat la veu d'aquesta província perquè fora escoltada, perquè les seues necessitats foren ateses i els seus problemes resolts. Quatre anys en què heu sigut fonamentals per a propiciar el canvi que permeta que el territori guanye. Sobre el vostre llegat es forja aquest projecte en el qual impulsarem una Diputació forta que responga als veïns d'aquesta província. Moltes gràcies”.