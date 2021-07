Marina d'Or acoge una nueva campaña de donación de sangre

Marina d'Or acoge hoy una nueva jornada de donación de sangre, la cual tendrá lugar de las 10:00h hasta las 14:00h en el Salón Europa.

La Ciudad de Vacaciones promueve su jornada de donación de sangre con su campaña "Donar sangre es donar vida", a través de la que prometen a aquellos que donen ser partícipes de un sorteo de un pack de dos entradas para el balneario de Marina d'Or.

Para poder acceder a la cita, se ha de ir al Salón Europa, cuya entrada se encuentra frente a la fachada sur del Edificio Balneario, junto a las piscinas del resort y enfrente del Centro Médico. Allí, el Centro de Transfusiones de Castellón de la Comunidad Valenciana dispondrá de varias camillas y de todo lo necesario para contribuir al éxito de la jornada solidaria.

Donar sangre es un acto imprescindible para garantizar la asistencia sanitaria en los hospitales y clínicas, y que puedan llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes de órganos y de otras enfermedades. Cuando se realiza esta acción, se somete a un proceso de separación de la sangre en glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que se utilizan por separado, por lo que cada donación beneficia a más de una persona.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Otras condiciones son: no haber tenido alguna cirugía en los últimos meses; no haber ingerido bebidas alcohólicas en exceso durante las últimas 48 horas; no haber sido receptor o donador de un trasplante de órganos; no consumir drogas y no haberse sometido en el último año a tatuajes o perforaciones. Aquellas mujeres que se encuentren embarazadas o lactando tampoco pueden participar.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento acreditativo y es conveniente no acudir en ayunas. Por último, destacar las más rigurosas medidas sanitarias de distancia y seguridad que se establecerán a lo largo de la mañana.