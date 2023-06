José Benlloch, cuarta legislatura como alcalde de Vila-real, pero con caída de votos

José Benlloch revalida la alcaldía de Vila-real por cuarta legislatura consecutiva, aunque gobierna en minoría. El dirigente socialista no ha logrado un pacto con Compromís, al vetar la formación nacionalista su presencia y cree que la clave para no poder conseguir la mayoría absoluta se ha producido por perder la zona de influencia del centro de salud de Torrehermosa al no llevarse adelante el proyecto, tal y como reconoce en COPE... 2206 Benlloch Torrehermosa. El alcalde de Vila-real se mostrará especialmente reivindicativo en esta legislatura ante la Generalitat Valenciana y la Diputación, ejecutivos liderados por el Partido Popular y, precisamente de la institución provincial, Benlloch formará parte como diputado socialista en la oposición... 2206 Benlloch Generalitat