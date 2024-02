Ilias Akhomach: "A final de liga acabaremos arriba"

Ilias Akhomach atraviesa un momento dulce en el Villarreal CF. A la mejoría del equipo de Marcelino se une su buen estado de forma. El mediocampista amarillo se ha ganado un lugar en el once inicial cada domingo. "Al principio no me imaginaba todo lo que me iba a pasar, pero al final ha pasado. Estoy muy contento y espero seguir así", comentaba Ilias. El jugador hispano-marroquí lo tenía muy claro desde que fichó este pasado verano por el club amarillo, "Venía con una idea muy clara cuando salí de Barcelona, quería triunfar en este club, lo sabe el presi y la gente del club. Intentaré dar lo máximo siempre y estar siempre a tope. Me ha venido bien la lesión de Yeremi, para yo jugar más. He aprovechado la oportunidad".





Sobre la situación del equipo, Ilias es muy optimista. "Creo que hemos mejorado en bastantes aspectos en el campo, el equipo esté bien. Queda mucho por mejorar pero vamos por el buen camino", comentaba Ilias. El equipo amarillo se aleja del descenso y podría mirar más arriba en la clasificación. Akhomach tiene claro que los amarillos pueden luchar por meterse en zona europea, "sabíamos que no estábamos en una buena dinámica, la verdad que Marcelino está haciendo un gran trabajo. Estamos intentando mejorar en cada partido, ultimamente estamos creciendo mucho y a final te temporada acabaremos arriba", explicaba Akhomach.

Hay que recordar que el Villarreal jugará el próximo domingo a las 14.00 en La Cerámica ante el Granada. Los de Marcelino quieren romper la mala racha en casa puesto que tan solo han podido ganar 3 partidos en Liga como locales.