Calavera: "Tenía claro que el ascenso del Castellón coincidiría con el centenario de Lledó"

El Castellón ya ha celebrado el ascenso a la Segunda División y uno de los últimos recibimientos fue en la Basílica del Lledó, donde los capitanes albinegros entregaron un ramo de flores a la patrona y cantaron la Salve del Lledó. Josep Calavera, uno de los más creyentes de la plantilla y admirador de la Mare de Déu del Lledo se mostraba entusiasmado con la visita, "Soy creyente. Desde mi primera etapa aquí que ya venía mucho por la Basílica del Lledó, me gusta mucho la Basílica. Siempre he creido mucho en la mare de deu del Lledó, creo que me ha guíado siempre en mi camino en todo, también en lo futbolistico y estoy muy agradecido", además Calavera tenía la intuición que la Lledonera ayudaría en el ascenso, "en el momento que supe que el domingo era el centenario de la mare de deu del Lledo, tenía claro que se daría el ascenso ese fin de semana, No tenia ninguna duda".

El CD Castellón afronta el próximo partido ante UD Ibiza con los deberes hechos. Castalia será una fiesta y el conjunto ibicenco le hará el pasillo de campeón al Castellón. "Nosotros queremos ganar para darle la victoria a la afición, con la mentalidad del equipo vamos a ir a por todas. Además será una fiesta con todo el campo lleno y sin presión. Será un partido espectacular de jugar y no tengo ninguna duda que el equipo saldrá a ganar y lo conseguirá", comentaba Josep Calavera.