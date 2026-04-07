Andrea (26 años), ganadera: "He vuelto al pueblo del que se fue mi abuela para buscar su futuro, yo quiero que el mío pueda ser aquí"

Se llama Andrea, tiene 26 años y es ganadera. Su historia es la de un viaje a la inversa, un regreso a las raíces para encontrar un porvenir. "Mi abuela se fue a este pueblo para buscar futuro y yo he vuelto para encontrarlo aquí", afirma en un vídeo de su cuenta de TikTok. Tras vivir en Barcelona, decidió mudarse a Villores (Castellón), el pueblo de su abuela, para emprender su propio proyecto de vida ligado a la ganadería y la agricultura.

De la supervivencia en la ciudad a la vida en el campo

Andrea contrapone dos realidades que conoce bien. Por un lado, la vida urbana, donde asegura que "mucha gente no vive, sobrevive" debido a "alquileres imposibles, ruido, estrés y 52.300 estímulos". Por otro, el entorno rural, donde "se vive cada vez mejor porque tenemos un montón de comodidades".

Mucha gente en la ciudad no vive, en la ciudad sobrevive"

Alamy Stock Photo Vista aérea de la región de Els Ports al amanecer invernal tras una nevada (Morella, Castellón).

Este cambio de vida, que también han explorado otros profesionales como una enfermera que se hizo autónoma o una violonchelista en la Garrotxa, se apoya en las nuevas tecnologías. "Cada vez más tenemos fibra, por lo tanto se puede teletrabajar. Tenemos coche y si pedimos algo por internet, pues te llega al pueblo", explica la joven.

Los desafíos de la España vaciada

Sin embargo, Andrea es realista y no idealiza el campo. "Tampoco os voy a mentir, nos faltan médicos, nos faltan servicios, queda muchísimo por hacer", admite. Precisamente esa realidad es la que alimenta su determinación: "Por eso mismo he vuelto y por eso me quedo", sentencia.

Si mi abuela se fue para buscar futuro, yo vuelvo para que el futuro también pueda ser aquí"

Alamy Stock Photo Las murallas de Morella en Els Ports durante la puesta de sol.

Su motivación es clara y la resume en una frase cargada de significado: "Si mi abuela se fue para buscar futuro, yo vuelvo para que el futuro también pueda ser aquí". En Villores, una localidad de la comarca de Els Ports con pocos habitantes, gestiona su propia explotación, la Granja Vicenta, donde cría cabras y cultiva almendros. Con su ejemplo, lanza una invitación directa: "Si te lo estás pensando, sí, vente a vivir al pueblo".

La persona detrás de la cuenta de TikTok andybu_rural se ha convertido en una altavoz de la mujer rural, mostrando el día a día en el campo para darle visibilidad. En sus perfiles, donde también tiene presencia en Instagram como andyybuu_rural, comparte desde el cuidado de sus animales hasta recetas tradicionales, ofreciendo una visión moderna y fresca de un sector primario en busca de relevo generacional.