VITHAS publica una guía para la vuelta al cole de niños con autismo

Vithas NeuroRHB, servicio de neurorrehabilitación de los hospitales Vithas Valencia Consuelo, Vithas Vigo, Vithas Sevilla, Vithas Aguas Vivas y el centro específico de daño cerebral de Elche, han publicado una guía con recomendaciones para la vuelta al cole destinada a padres con hijos con trastorno del espectro autista (TEA).

En ella, las familias con hijos con autismo encontrarán diferentes pautas para que durante esta semana puedan ir anticipando a niños y adolescentes el inicio del curso escolar, diferenciando si es la primera vez que se va acudir a un colegio o si es el retorno al mismo.

Tal como explica Belén Martínez, directora del centro de diagnóstico y tratamiento de autismo del Hospital Vithas Valencia Consuelo, “normalmente, los niños y adolescentes con TEA pueden sentir estrés o malestar ante los cambios de rutina y si a esto le añadimos que por la situación que vivimos en la actualidad, muchos de ellos llevan meses sin volver a sus aulas, hemos querido realizar para todas nuestras familias y para todas aquellas que las necesiten esta guía con recomendaciones para el inicio al curso escolar, que compartimos en el blog de nuestra página web neurorhb.com”.

Entre los consejos que los profesionales de este centro especializado en TEA señalan para los días previos a la vuelta al cole, se encuentran hablar de forma positiva del colegio a través de cuentos, dibujos o vídeos, realizar un paseo por los alrededores de la escuela o generar una rutina similar a la que van a empezar a vivir en días próximos para que no se realice de forma brusca. Además de estos consejos, es importante “anticipar de forma visual con un calendario los días que quedan para el inicio del curso, ir preparando con ellos los materiales que van a utilizar incluido mascarilla y gel hidroalcohólico y, si existe la posibilidad de tener contacto con algún compañero, realizar encuentros previos”, comenta la especialista.

Una vez iniciado el curso, los profesionales recomiendan realizar la asistencia al centro escolar de forma progresiva, marcar una rutina escolar, indicar al niño en un calendario los días de la semana. “De esta forma -afirma la profesional-, ir consiguiendo la información de cada día (qué ha hecho, qué amigos estaban con él, cómo se llama el profesor o profesora…) y recordar siempre las rutinas que debe mantener sobre la higiene y prevención de la covid-19”.

Según Martínez, “como medidas de seguridad generales para inicio del curso de los centros de nuestros pacientes hemos visto que en todos ellos los niños deben llevar mascarilla durante su estancia en el centro escolar – siempre que no supongan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización-, deberán mantener la distancia de seguridad con personas que no son de la misma clase, lavarse las manos frecuentemente y usar hidrogel. También se tomará su temperatura y tendrán indicaciones visuales en el centro -como flechas- que les mostrarán cómo moverse dentro del mismo. Todo ello es algo que las familias deben conocer y anticipar al niño o adolescente con la finalidad de la pandemia no dificulte la labor de ofrecerles un mayor control y seguridad ante la situación a la que se van a enfrentar”.

En el caso específico de niños con TEA, explica Desireé Amorós, directora de Vithas Elche, centro que cuenta con una amplia población de pacientes con autismo, “si partimos del material proporcionado por ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa) y tenemos en cuenta el grado de afectación del niño con TEA, se utilizarán más pictogramas y, por tanto, más información, en la historia social o menos, de manera que los niños que cuenten con un mejor funcionamiento se pueden beneficiar de historias largas y con bastante información y, a medida que hay una mayor afectación, se deben ir reduciendo y creando historias más sencillas y concretas, atendiendo a mayores dificultades de atención, comprensión, etc.”

Según Amorós, “lo ideal sería que padres y profesores utilizasen el mismo material de anticipación para facilitar la generalización del contenido del mismo. Y utilizar dicha anticipación no solo antes de que se produzcan los acontecimientos, sino también tras haberse producido, con el fin de obtener un feedback más ajustado sobre cómo se están procesando y asumiendo todos estos cambios. Además, debemos tener en cuenta que siempre se deberá atender a las características clínicas de cada persona con TEA, especialmente sus dificultades de integración sensorial, ya que habrá medidas que podrán asumirse y otras que no, como llevar mascarilla y, por tanto, esto se debe tenerse en cuenta tanto por padres como por profesores”.

“Para nosotros -asegura la directora de este centro especializado en autismo de Vithas NeuroRHB- es fundamental aplicar nuestro tratamiento en el entorno natural, no solo con las familias sino también con los profesores de nuestros pacientes, con la finalidad de implementar acciones educativas sobre el cuidador, aconsejar sobre productos de apoyo y sobre posibles modificaciones ambientales dentro de las rutinas de las actividades de la vida diaria”.

De esta forma, se da solución a los problemas reales a los que se enfrenta el niño en su día a día. Así será posible la integración del niño o adolescente con TEA en todos sus ambientes y contextos a nivel motor, sensorial, social y emocional.