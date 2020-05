Vithas Castellón mantiene el parto humanizado durante el estado de alarma

Desde comienzos del 2020 y a pesar del estado de alarma, el hospital Vithas Castellón ha continuado siendo un referente en toda la provincia gracias a la apuesta que realiza en pro de humanizar la atención a las mujeres embarazadas que han decidido dar a luz en sus instalaciones. Más de 100 partos durante el confinamiento avalan que el centro sigue con su actividad ordinaria en sus paritorios con todas las garantías de seguridad para los pacientes y profesionales frente a la Covid-19.

El refuerzo general de la limpieza y desinfección, la señalización de las medidas de seguridad y protección personal y la aplicación del protocolo de los dos circuitos diferenciados: uno para los pacientes que padecen Covid-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital por el resto de patologías, han propiciado tal como explica la doctora Sandra Ortega, ginecóloga de Vithas Castellón, “que hayamos podido continuar de manera segura y eficaz ofreciendo una atención personalizada a todas nuestras pacientes que han traído a sus hijos al mundo en estas fechas. Tanto las salas de paritorio y dilatación, quirófanos específicos de obstetricia y ginecología, UCI pediátrica y de neonatales atendida las 24 horas del día por profesionales especializados han continuado su actividad con total normalidad con estrictas medidas de seguridad y protección”.

Gracias a estos protocolos establecidos frente al Covid-19, “nuestras pacientes, -subraya la especialista-, han tenido una experiencia positiva en el parto y han podido exponer sus preferencias: si quieren o no acompañante o si desean o no anestesia epidural” y agrega “hemos reforzado ese trato de respeto, confianza y seguridad, de manera que al entrar en las salas de dilataciones las pacientes se olviden de la situación que estamos viviendo con el estado de alarma . Esta cercanía e intimidad trata de minimizar el efecto de separación que nos imponen las mascarillas, gafas y pantallas protectoras que habitualmente no utilizamos y nos ocultan las expresiones”.

Para Vithas Castellón, el parto humanizado es clave. Según la doctora Ortega, “en un proceso fisiológico tan importante en la vida de una mujer, el sentido de la vista, el tacto, el olfato y el oído, juegan un papel fundamental para convertir el parto en una experiencia positiva. Durante el trabajo de parto, el autocontrol y la relajación materna son esenciales para sobrellevar de la mejor manera posible la fase de dilatación y expulsivo, que suelen ser a veces prolongadas. Por ello es importante explicar a la paciente como actúa el estrés en este proceso y los beneficios que supone para ella la preparación al parto, conocer de antemano dónde vas a parir y también cuando llegue el momento, la importancia del ambiente para minimizar la presión, ganar confianza y tranquilidad: la necesidad de un lugar tranquilo, cálido y con gente de confianza es clave”.

Además, también las pacientes han podido optar por la opción de parto musicalizado ya que Vithas Castellón, cuenta con una tecnología Bluethooth en las salas de expulsión, con un sonido envolvente que sumado a una luz tenue, crea un ambiente íntimo, relajado con la música elegida y los latidos del bebé de fondo. “La música durante el periodo expulsivo -afirma la doctora Ortega-, actúa a nivel físico aumentando la producción de endorfinas que disminuyen el dolor, y a nivel psicológico y emocional ayudando a la mamá a relajarse, atenuar el estrés y favorecer el momento final del parto. Sin duda, promueve sentimientos de bienestar estimulando la liberación de neurotransmisores como la dopamina relacionada con el apego mamá-bebé y responsable de la oleada de sensaciones positivas nada más nacer el bebé”