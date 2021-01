Vistabella se autoconfina y pide que no se visite la nieve este fin de semana en Penyagolosa

Vistabella del Maestrat es uno de los principales atractivos, o el principal, ya no solo de la provincia de Castellón, también de la Comunidad Valenciana, para visitar cuando aparece la nieve. En cualquier época del año la montaña más alta del territorio castellonense, Penyagolosa, es visitada por numerosas personas, pero esta cantidad se multiplica si en los días previos ha nevado, como es el caso.

Por ello, para evitar crear focos de contagio de covid-19 y de cara a no poner en riesgo a los vecinos de Vistabella del Maestrat, el ayuntamiento ha dictado un bando en el que le pide a sus habitantes autoconfinarse, además de decretar el cierre de bares y restaurantes.

"Pedimos a la población autoconfinamiento voluntario", a la vez que reconoce que en el municipio "hay 5 casos confirmados y nos encontramos en una situación de brotes no controlados".

Vistabella cuenta con 339 habitantes y considera que hay que "recordar que la mayoría de residentes del pueblo es población de riesgo, por eso es importante respetar mas medidas de higiene y ser previsores".

En el bando, el consistorio insiste en que "recordamos a vecinos, no residentes y turistas que durante el fin de semana no visiten el pueblo, si no es estrictamente necesario. La nieve volverá a caer durante los próximos años, la situación actual de la covid esoeremos que no si todos colaboramos".

De esta forma, Vistabella le pide a todas aquellas personas que habían planeado visitar su término municipal, Penyagolosa, eviten hacerlo en esta ocasión para no poner en peligro la salud de los vecinos.

Una situación que ya durante el paso de la borrasca Filomena se dio en algunos otros municipios, como Vilafamés, que pidieron no acudir a la población.