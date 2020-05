Vinaròs rechaza no poder pasar a la Fase 2 "por criterios políticos y geográficos más que sanitarios"

A bombo y platillo durante cuatro días la Generalitat Valenciana ha estado anunciando que el próximo lunes la provincia y la Comunidad Valenciana aspirarían y accederían a la fase 2 de la desescalada, hasta que ayer por la tarde la consellera de Sanitat, Ana Barceló, lo descartó.

Ésto no ha sentado nada bien en Vinaròs cuyo departamento de sallud se ve abocado a permanecer tres semanas en la fase 1, lo que ha hecho que ayuntamientos como el de Vinaròs, donde gobierna el Partido Socialista, muestra su disconformidad ante esta postura. También sostiene que es una decisión que se basa en criterios políticos y geográficos y no sanitarios. No entiende que cumpliendo los criterios no pueda aspirar a pasar a la fase 2. Una postura que ha sido refrendada por la junta de portavoces del consistorio.

También el ayuntamiento de Castellón se había comprometido con hosteleros a conseguir que si o si, la ciudad estuviera el lunes en la fase 2.

De esta forma, el consistorio del Baix Maestrat ha efectuado un comunicado:

"Desde el Ayuntamiento de Vinaròs queremos manifestar que consideramos éste un trato injusto hacia aquellas comarcas o zonas geográficas que distan sustancialmente de las áreas urbanas y metropolitanas de la Comunidad Valenciana donde se concentran muchos de los servicios administrativos y su consecuente influencia territorial.

Nuestra comarca, de la cual Vinaròs es capital administrativa y referente sanitario en el departamento de salud que comprende también la comarca de Els Ports, también quiere reivindicarse como un espacio de convivencia social y de oportunidades laborales necesarias para vertebrar la Comunidad Valenciana y para entenderla como ente diverso y plural en todos sus territorios.No entendemos como los criterios sanitarios y técnicos que nos permitieron pasar de la Fase 0 a la Fase 1, ahora no nos sirvan para continuar con el proceso de desescalada asimétrica por departamentos de salud, solicitada por la misma Consellería de Sanidad en el Gobierno de España, y poder pasar a la Fase 2 con todas las garantías de seguridad implementadas. Pedimos a la Consellería de Sanidad que se nos informe de qué parámetros no se cumplen para no dejar pasar a la siguiente fase el Departamento de Salud de Vinaròs.

Con la más absoluta lealtad institucional hacia la Administración autonómica, pero también con la más absoluta lealtad hacia los intereses de toda la ciudadanía de Vinaròs, independientemente del color político, solicitamos que esta decisión sea revisada y que se tengan en cuenta las singularidades de los diferentes departamentos de salud de la Comunidad Valenciana para poder avanzar a la fase 2".