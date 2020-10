Vinaròs, Morella, Onda y Nules se preparan para "activar" las medidas extraordinarias

De esta manera, Onda mantendrá otras 2 semanas estas medidas, que en su caso se iniciaron hace 2 semanas. Junto a esta localidad, se suman Vinaròs, Morella y Nules para, desde este medianoche, tener que aplicar las siguientes medidas:

Medidas relativas a velatorios y entierros. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, limitando su aforo a 1/3 con un límite máximo, en cada momento, de 25 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados.

Medidas relativas a celebraciones. Las ceremonias podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el 30 por ciento de su aforo con un máximo de 30 personas.

Medidas relativas a establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales que no formen parte de centros y parques comerciales: Se tendrá que reducir a 1/3 el aforo total en los establecimientos y locales. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientela en cada una de ellas, deberá guardar esta misma proporción. En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria (mercadillos), se podrán instalar hasta un máximo del 50% de los puestos habitualmente autorizados.

Medidas relativas a centros y parques comerciales: Que se limite a un 1/3 del aforo en cada uno de los establecimientos y locales comerciales situados en ellos.

Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración. El consumo en el interior del local no podrá superar 1/3 del aforo. Y el consumo en las terrazas no podrá superar el 50% del aforo. No se permite los servicios tipo self-service o bufet.

Medidas relativas a los hoteles y alojamientos turísticos. Las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no podrán superar 1/3 de su aforo.

Medidas relativas a las bibliotecas y archivos. En las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, podrán llevarse a cabo actividades culturales y de estudio en sala, siempre que no se supere el 50% de su aforo.

Medidas relativas a las salas de exposiciones. Se pueden acoger tanto visitas de público como actividades culturales, educativas, conferencias, talleres y conciertos, siempre que no se supere el 50% del aforo autorizado.

Medidas relativas a los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, y recintos y establecimientos destinados a actos culturales y espectáculos al aire libre. Podrán desarrollar su actividad con el público sentado y siempre que no se supere el 50% del aforo autorizado.

Medidas relativas a la actividad deportiva no profesional ni federada. En el interior de las instalaciones deportivas, fuera del ámbito regulado por el Consejo Superior de Deportes, no se podrá superar un 1/3 del aforo garantizando ventilación. En las actividades grupales el máximo será de seis personas. No se permitirá el uso de vestuarios ni duchas. Las competiciones y eventos deportivos se realizarán sin público.

Medidas relativas a congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos. La celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, se llevará a cabo sin superar en ningún caso 1/3 del aforo.

Medidas relativas a locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas. Se podrán realizar siempre que no se supere 1/3 del aforo autorizado en cada una de las salas. La ocupación máxima de cada mesa será́ de 6 personas.

Medidas relativas a academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada. La actividad que se realice en estos centros podrá impartirse de modo presencial siempre que no se supere 1/3 del aforo máximo permitido.

Medidas relativas a centros de personas mayores y personas con discapacidad. Restricción de las visitas en centros residenciales. Se suspenderán las visitas, manteniendo únicamente las visitas en casos autorizados.

En el caso de la localidad del Baix Maestrat, su alcalde Guillem Alsina ha pedido a la ciudadanía que cumpla todas estas nuevas normas tomadas desde la Consellería de Sanidad, que tienen el objetivo de preservar la salud de las personas. En este sentido, insistía que “solo con el esfuerzo de todos podremos superar esta difícil situación y volver de nuevo a la normalidad que todos deseamos”.

Y por su parte Morella ha decidido ampliar las medidas de carácter local que impuso la pasada semana. Por lo tanto, con respecto a los diferentes espacios y servicios, el Centro de Día está cerrado y activados los servicios a domicilio de comedor y apoyo a los usuarios y usuarias. El Centro Formativo y la Escuela de Música han suspendido las clases presenciales y activan las online en aquellos casos que sea posible. Las instalaciones deportivas, cerradas. La Red de Museos de Morella cierra todos los espacios excepto el Castillo, ya que la visita a este se realiza al aire libre. La Biblioteca Municipal también continúa cerrada y ofrece el servicio de préstamo de libros con atención telefónica. El Ayuntamiento de Morella también ha anulado la cesión de espacios municipales para realizar reuniones y actividades. Las zonas de juego y parques infantiles no se pueden utilizar. Los enterramientos y velatorios tienen el aforo limitado a 25 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados. Además, el cementerio establece un protocolo especial de acceso y aforo con motivo de la festividad de Todos los Santos. También se han activado los turnos de teletrabajo para el personal de administración del Ayuntamiento de Morella, aunque se mantiene la atención al público de forma presencial. Finalmente, cabe explicar que la única medida que cambia respecto a la publicación pasada de medidas es que el aula mixta de la Escuela Infantil de Morella volverá a la actividad el seis de noviembre.