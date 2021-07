El PP de Vinaròs denuncia el aumento de la deuda municipal durante 2020

La gestión del PSPV-PSOE vuelve a lastrar las cuentas del Ayuntamiento de Vinaròs tal y como se desprende del informe del Banco de España y en el que se refleja que la deuda viva del Ayuntamiento de Vinaròs creció un 17% durante el año 2020.





El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, ha señalado que “durante el año 2020 la actividad municipal estuvo prácticamente parada como consecuencia de la pandemia, pero a pesar de la inactividad municipal el gobierno de Guillem Alsina aumentó la deuda en un 17%”.





Amat ha señalado que “Vinaròs es de los pocos municipios de la provincia que no sólo no ha reducido su endeudamiento en un año en el que casi no hubo actividad municipal fruto de la pandemia, sino que la ha incrementado. Se refleja la mala gestión de Alsina cuando se comprueba que de los 8 Ayuntamientos de Castellón que aumentaron su endeudamiento Vinaròs es el más destacado, sólo por detrás de Montanejos y Argelita”.





Finalizaba el portavoz popular recordando que “cuando el PP llegó al gobierno local en 2011 después de un gobierno socialista la situación era dramática, con un Ayuntamiento en bancarrota y obligaciones de pago por más de 39 millones de euros. Los mismos que se han negado a bajar impuestos no tienen problemas en endeudar a los vinarocenses en actuaciones que, como la de corral de Batet, ni ellos mismos saben para que van a servir los más de 2,3 millones de euros gastados ahí”.