El Villarreal quiere seguir soñando en Europa

El Villarreal afronta el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League con la ilusión de volver a estar en unas semifinales europeas. Sería la quinta presencia de los amarillos en unas semifinales tras las dos de Europa League (Oporto y Liverpool) , una de la Copa de la Uefa (Valencia) y otra de Champions League (Arsenal).

Emery tiene las bajas de Iborra y Estupiñan y va a recuperar al grueso de jugadores que no jugaron el pasado domingo ante Osasuna. Pau, Pedraza, Chukwueze, Trigueros, Capoue y Gerard Moreno volverán al once inicial. Los amarillos defienden el 0-1 logrado en Croacia que les da ventaja en la eliminatoria. Hay que recordar que el submarino no conoce la derrota en Europa, de los 10 partidos jugados ha ganado 9 y ha empatado 1.

El Dinamo de Zagreb quiere volver a remontar, ya lo hizo ante el Tottenham y acude al partido de la Cerámica sin complejos. El técnico croata Damir Krznar tiene la baja de Gavranovic y la duda de Petkovic. Además parece que el capitán Ademi podrá jugar aunque se lesionó en el último partido de Liga.

El partido lo podréis seguir desde las 21 horas en una nueva retransmisión especial en COPE Más Castellón, a través del 101.6 FM, cope.es/castellon y app's de Cope y Tiempo de Juego, con la narración de Juan Igual y los comentarios de Rafa Mezquita.