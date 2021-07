El Villarreal CF y la CEU UCH refuerzan su colaboración

El Villarreal CF y la Universidad CEU Cardenal Herrera han renovado la colaboración que vienen desarrollando desde 2015 a través del Aula Universitaria Endavant con la firma de un nuevo convenio que estrecha la alianza entre ambas entidades, a las que les une su interés por la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación y los valores en el ámbito del deporte.

El nuevo acuerdo, suscrito por el vicepresidente del Club, José Manuel Llaneza, y el vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la Universidad, José Manuel Amiguet, recoge las numerosas líneas de trabajo que están desarrollando conjuntamente las dos instituciones; entre ellas, la alianza para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que impartirá la CEU UCH desde el próximo mes de septiembre.

En este punto, el convenio incluye la creación del “Campus Universitario del Deporte Villarreal CF y Universidad CEU Cardenal Herrera”: un espacio de formación práctica para los estudiantes del nuevo Grado de la CEU UCH en las instalaciones del Club.

El Submarino también ejercerá como Asesor Técnico de esta nueva titulación universitaria mediante la propuesta de profesores para sesiones y seminarios, la incorporación de otras entidades deportivas para la realización de las prácticas externas nacionales e internacionales, la implicación de entidades deportivas asociadas a Endavant Sports, la participación de deportistas en conferencias o la integración de miembros del equipo directivo en la Comisión Académica del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad CEU Cardenal Herrera.





Formación e investigación conjuntas

Además, esta alianza abre la puerta a la creación conjunta de títulos de actualización profesional y de especialización en el ámbito del deporte, incluyendo los relativos a la formación homologada de entrenadores de fútbol.

La investigación, otra de las líneas de trabajo conjunto recogidas en este nuevo acuerdo, pone el acento en las áreas de la cardiología pediátrica, cardiología del alto rendimiento deportivo, fisioterapia preventiva y fisioterapia aplicada a la rehabilitación en deporte de alta competición, adicciones en el deporte profesional, enfermedades parasitarias como condicionantes del rendimiento deportivo, así como nutrición en el deportista de alto rendimiento.

Una cooperación a la que podrá sumarse la de los investigadores de la CEU UCH y el equipo médico del Club a través del laboratorio de investigación en análisis del movimiento de la Universidad, LIAMCEU, para la prevención de lesiones a través del conocimiento biomecánico del deportista.





Valores compartidos

El renovado acuerdo entre el Villarreal CF y la Universidad CEU Cardenal Herrera también refuerza su compromiso con los valores.

Así, ambas instituciones manifiestan su voluntad de promover un programa de formación en cultura del esfuerzo y superación, en el ámbito de los estudios, la empresa y la vida, que será impartido por estudiantes y profesores de la CEU UCH a los escolares de Castellón en la Ciudad Deportiva, los centros de los clubes asociados al Programa Endavant, los centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de la provincia o en las propias instalaciones de la Universidad.

Además, el Club continuará apoyando las numerosas iniciativas solidarias impulsadas por la CEU UCH, cediendo entradas para una selección de partidos disputados en el Estadio de la Cerámica, que serán vendidas por la Universidad a un precio simbólico entre sus estudiantes y personal, con el objetivo de recaudar fondos destinados a estos proyectos.





Al servicio de Castellón

El Aula Universitaria Endavant Villarreal CF-Universidad CEU Cardenal Herrera, impulsada por las dos instituciones en 2015, es un proyecto pionero en la forma de relación entre una Universidad y una entidad deportiva. Su objetivo es integrar la realidad de un club de primera división, con todas sus implicaciones deportivas e institucionales, en los programas formativos, prácticos y científicos de la Universidad.

“Este sexto año de colaboración, ha afirmado José Manuel Llaneza tras la firma del nuevo convenio, es muy especial, porque el CEU ha conseguido, con el apoyo del Villarreal, la aprobación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”.

“El Villarreal es una entidad pionera en Castellón por muchísimas razones, y todo lo que sea colaborar con gente que aún hace más grande la provincia es extraordinario”, ha añadido el vicepresidente del Submarino.

Por su parte, el vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la CEU UCH ha subrayado el éxito de todas las iniciativas desarrolladas conjuntamente por ambas entidades, “cuyo culmen es la puesta en marcha de este Grado”. Una titulación muy esperada en la provincia, que ya tiene lista de espera, ha explicado José Manuel Amiguet, “y en la que el Club va a ser el aliado técnico y parte fundamental del campus y el claustro de profesores”.

“Yo diría que va a ser la primera vez en España, si no en Europa, que los estudiantes de un Grado van a utilizar las instalaciones de un club de élite de primera división como parte de su formación. Pero no solo las instalaciones, sino que nuestros estudiantes también van a disfrutar del saber hacer del Villarreal, su cultura y su manera de trabajar. Creo que no se puede pedir más”, ha concluido el responsable académico.