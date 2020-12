Villarreal y Castellón comienzan su andadura en Copa

El Villarreal inicia hoy su camino en la Copa del Rey con la visita al campo de Sarriena para medirse a la SD Leioa, (21.00 horas) un equipo que milita en el grupo 2 de la Segunda División B y que en la actualidad ocupa el penúltimo lugar de la tabla con tan solo una victoria en 8 partidos. El cuadro de Unai Emery parte como muy favorito en esta primera ronda copera. Carlo y Álex Millán son los dos jovenes del filial que entran en la convocatoria, en la que no están los 8 lesionados que tiene el Villarreal. Emery meterá en el once a los jugadores menos habituales, como son el portero Gero Rulli, los canteranos Baena, Fer Niño y Yeremi, así como también a Alfonso Pedraza que no podrá jugar en Pamplona por sanción.

El CD Castellon tiene un rival de mayor envergadura, el San Fernando CD que es segundo en el grupo 4 de la Segunda Division B con 13 puntos en 8 partidos. Los de Óscar Cano han viajado a Cádiz con muchas ausencias pensando en el importantísimo duelo del sábado en la Nova Creu Alta ante el Sabadell. Se quedan fuera por decisión técnica Cubillas, César Díaz, Satrustegi, Ruben Díez, Rafa Gálvez, Josep Señé y Marc Mateu. Además el técnico granadino todavía mantiene las ausencias por lesión de Jorge Fernández y Carles Salvador. El partido se juega en el Estadio Iberoamericano a las 18.00.