Vila-real repartirá 60.000 euros en ayudas para la escolarización de niños de entre 0 y 3 años

El Ayuntamiento de Vila-real está en disposición de convocar las primeras ayudas para la escolarización de niños y niñas entre 0 y 3 años. Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, quien señala que, aunque en los últimos tres presupuestos se habían consignado 20.000 euros para dicha iniciativa, las dificultades de tipo legal lo han hecho imposible. “Tras mucho trabajo hemos conseguido informes a favor, ya que hasta ahora, al no ser una competencia municipal y un tipo de escolarización no obligatoria, se nos hacía muy difícil convocar estas ayudas, que van a contar con todo el dinero acumulado en los últimos tres años: 60.000 euros”, explica.

En este sentido, ha lamentado que las leyes del Gobierno de España “han causado muchos problemas a los ayuntamientos, pero esperamos que se suavicen a partir de ahora” y destaca que “si hemos podido llegar hasta aquí, es gracias al Govern de la Generalitat, que hace dos años modificó una normativa y dio algo de oxígeno”.

“Gracias a este cambio se nos abrió una posibilidad, que también nos ha ayudado con la compra de viviendas sociales y podemos decir que estamos en disposición de sacar adelante estas ayudas, en la línea de garantizar que todo aquel que necesite llevar a sus hijos a una escuela infantil pueda hacerlo, independientemente de su renta”, manifiesta.

“La lucha y la apuesta va a ser que la educación de 0 a 3 años pueda estar garantizada y que sea gratuita y esperamos que el nuevo Govern del Botànic lo consiga, de manera que igual este es el primer y el último año que convocamos estas subvenciones como Ayuntamiento”, apunta. En total se calcula que hay 459 niños en la ciudad que podrían acogerse a esta ayuda si se inscriben a una de las ocho escuelas infantiles de la ciudad (siete privadas y El Solet), por lo que podrían optar a recibir unos 130 euros de ayuda única y directa, en caso de presentarse todos a la convocatoria.

No obstante, Benlloch señala que “si no se presentan todos, el dinero se repartirá entre quienes lo hagan, de manera que la cifra puede ser más alta”. Además, anuncia que “no se mirará la renta de las familias, pero aquellos que tengan alguna deuda con la Administración no podrán optar”. “Ya hemos mantenido una reunión con todas las escuelas infantiles de la ciudad y están todos de acuerdo con el plan”, afirma, “además nos ayudarán a tramitar las ayudas, para lo que habrá dos modelos”. El único requisito para optar es “demostrar que el niño o niña está matriculado en alguno de los centros”.

“En breve daremos a conocer los detalles de cómo, cuándo y dónde realizar los trámites y se espera que las bases estén ya publicadas la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)”, añade, al tiempo que destaca la importancia de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de los vila-realenses.