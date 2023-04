Vila-real reabre la biblioteca de Solades como sala de estudio

La antigua Biblitoeca central de Solades ha abierto de nuevo sus puertas convertida en una sala de estudio para los estudiantes de Vila-real, mientras se materializa el proyecto de construir en el edificio el futuro centro de salud de Torrehermosa. De esta manera, el Ayuntamiento responde a la demanda de espacios para los estudiantes aprovechando los recursos disponibles, tal como anunció el alcalde recientemente en el Pleno.

"El centro de salud de Torrehermosa tiene el compromiso y el dinero consignado por la Generalitat, no hay ninguna duda de que se va a hacer y que, además, contará con todas los servicios sanitarios y recursos que no se habían previsto en el proyecto inicial, pero la realidad es que no será a corto plazo. Por eso, no podemos tener un edificio como la antigua Biblioteca Central cerrado y sin uso a la espera de que se materialice la esperada infraestructura sanitaria cuando tenemos una falta de espacio evidente para nuestros estudiantes", señala el alcalde, José Benlloch, quien recuerda que el centro de salud está a la espera de formalizar la cesión del edificio, que es propiedad del Ministerio, para que la Generalitat pueda avanzar en el proyecto.

Por este motivo, el equipo de gobierno ha estado trabajando en las últimas semanas en la recuperación del recinto de la calle Solades para habilitarlo como sala de estudio al menos hasta final de curso, con unas 35 plazas. El recinto está completamente equipado con mesas, sillas, climatización y wifi para facilitar el estudio a los usuarios, que, por el momento, pueden acceder a la sala en horario de mañana, aunque el concejal de Universidades, Eduardo Pérez, trabaja ya en la apertura del servicio también en horario de tarde.