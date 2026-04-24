De Vila-real al mundo: Vilaciència reúne a jóvenes inventores de Brasil, Turquía y Luxemburgo

El Centre de Convencions de Vila-real acoge estos días la sexta edición de Vilaciència, un evento que se ha consolidado como un escaparate internacional para jóvenes científicos. La iniciativa, impulsada por el Colegio Santa María de Vila-real, ha contado este año con participantes de Turquía, Brasil, Portugal y Luxemburgo, además de jóvenes de toda España. Su director, Sisco Marco, ha explicado en la Cadena COPE las claves de este crecimiento.

Un proyecto que traspasa fronteras

Lo que comenzó como una pequeña feria con "siete u ocho proyectos" en un colegio se ha transformado en un congreso de referencia. Marco recuerda cómo primero invitaron a centros de Vila-real, luego de la Comunitat Valenciana y el año pasado ya recibieron a estudiantes de toda España. Este año, la feria ha dado el salto definitivo al ámbito internacional con una notable participación de países como Brasil, Luxemburgo, Turquía y Portugal.

El objetivo principal, según su director, es "despertar esa curiosidad por la ciencia" y demostrar a los jóvenes "que pueden ser científicos y que pueden comenzar a hacer investigación desde la ESO". La feria se convierte así en una auténtica cantera de talento científico que fomenta las vocaciones desde edades tempranas.

Los jóvenes ven que pueden ser científicos y empezar a investigar desde la ESO" Sisco Marco Director de Vilaciència

Premios que abren puertas al mundo

Uno de los grandes atractivos de Vilaciència son sus premios. Lejos de ser una recompensa económica, los galardones ofrecen a los ganadores la oportunidad de viajar a otras ferias nacionales e internacionales para presentar sus proyectos. "Los primeros premios de Vilaciència son para ir a la feria de Luxemburgo, a la de Portugal o a la de Francia", detalla Marco, subrayando el lema del evento.

De Vila-real al mundo" Sisco Marco Director de Vilaciència

El concurso cuenta con tres categorías: Tierra y medio ambiente, Física y química y Tecnología. Los primeros clasificados de cada una obtienen los pases para las ferias internacionales, mientras que los segundos y terceros premios permiten asistir a eventos nacionales. Todo ello es posible gracias al apoyo de patrocinadores como Personas y Tecnología, su patrocinador oficial, y otras empresas colaboradoras.

Récord de participación y planes de futuro

En la exposición se pueden encontrar "cosas superchulas", desde proyectos de robótica, electricidad, biología, zoología e incluso medicina. La ilusión de los jóvenes explicando sus creaciones es palpable en el ambiente del Centre de Convencions, que también ha recibido la visita de numerosos escolares de la localidad.

El éxito de la convocatoria ha sido tal que la organización se ha visto obligada a dejar fuera una veintena de propuestas. "Este año teníamos setenta proyectos que se querían presentar, pero hemos tenido que coger solo cincuenta", explica el director. Por ello, ya están "pensando a ver cómo podemos ampliar para el año que viene". La ambición es clara: "el año que viene, como siempre se dice, más y mejor".