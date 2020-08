Vila-real mantiene la oferta y el precio en su nueva Guia Esportiva

La pandemia por la COVID-19 no afectará a la práctica deportiva en Vila-real. Es lo que se ha propuesto el Ayuntamiento de la ciudad, que, a través del Servei Municipal d’Esports, mantiene la intensidad en la programación de otras campañas con más de 8.000 plazas de socios y otras 3.100 en actividades dirigidas. Para hacerlo posible cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y sanitarios impuestos en la nueva normalidad, el SME amplía espacios e incorpora a la red deportiva municipal el nuevo pabellón Campió Llorens y la piscina de Aigua Salut.

El concejal de Deportes y Salud, Javier Serralvo, y el jefe del SME, José Ramón Cantavella, han presentado la Guia Esportiva de la temporada 2020-2021, que, además, tendrá en cuenta en sus tarifas los meses en que los socios no han podido hacer uso de las instalaciones. “Los socios del SME que quieran renovar tendrán un 10% en las tasas y a aquellos que no quieran continuar, se les compensará por los meses en los que, debido a la pandemia, no han podido acudir a las instalaciones”, detalla Serralvo. Los nuevos socios pagarán las tasas íntegras que, recuerda el edil, “siguen siendo las más bajas de la provincia, teniendo en cuenta la red de instalaciones, con cinco pabellones, tres piscinas de invierno y una de verano”. “Seguimos apostando por el deporte y la salud, como hemos hecho desde el primer día, triplicando las dotaciones y la superficie para la práctica deportiva en Vila-real. La apertura de nuevas instalaciones, como el CTE, la CEM, el pabellón Melilla o la piscina del Termet, a los que este año se suman el Campió Llorens y Aigua Salut, suponen un gran esfuerzo en personal y en mantenimiento. Y este año, además, a estos costes añadimos todos los derivados de los protocolos de seguridad, limpieza y desinfección”, agrega el edil, quien ha querido agradecer especialmente el esfuerzo del personal del SME.

Los protocolos de la COVID-19 han obligado a un cambio de ubicación en las distintas actividades. “Si hasta ahora la Yurema Requena era el gran núcleo de las actividades del SME, ahora trasladamos gran parte de la oferta al CTE y otros espacios que reúnen mejores condiciones de seguridad, con hasta siete metros de distancia entre usuarios”, detalla Cantavella. Los controles de acceso, restricciones en el uso de los vestuarios, circuitos de entrada y salida, desinfección de calzado, uso de mascarillas o reducción de aforos en determinadas actividades son algunas de las medidas implantadas por el SME ya este verano, con el aval de la Cátedra del Deporte de la Universitat Politécnica de Valencia, para garantizar la práctica segura de deporte en Vila-real. Todas las actividades, además, deberán reservarse previamente, a través de la web (accesible con código qr en la Guia Esportiva), con derecho a una hora de gimnasio o un carril de piscina, entre otros servicios. “En estos momentos de pandemia, es más importante que nunca no perder la forma física”, puntualiza Cantavella.

“Seguiremos manteniendo también la colaboración con los gimnasios de la ciudad, con los que este verano ya hemos podido ofrecer 108 clases, y trabajamos para poder retomar también el Campionat Multiesport Escolar con todas las garantías de seguridad. Este será un año complicado, pero, aun así, hemos querido mantener la oferta deportiva para que Vila-real no deje de ser nunca la Ciudad del Deporte y la Salud que es”, añade del concejal del área.

La renovación de socios se abrirá del 1 al 10 de septiembre, mientras que las nuevas altas deberán solicitarse del 21 al 24 de septiembre y el 28 tendrá lugar el sorteo y asignación de plazas. La campaña 2020-2021 arrancará el próximo 1 de octubre.