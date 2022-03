Vila-real fomenta el aprendizaje de valenciano

La Concejalía de Normalización Lingüística ha presentado una nueva edición del Voluntariat pel valencià, un programa que pone en contacto a personas interesadas en aprender la lengua con voluntarios dispuestos a ayudar en la enseñanza práctica de la misma. La concejala de Normalización Lingüística, Noelia Samblás, ha presentado la nueva campaña acompañada por la coordinadora del Voluntariat pel valencià de Escola Valenciana, Xon Domènech, y el miembro de la junta de la Asociación Cultural Socarrats Josep Usó.

Samblás ha recordado que la última edición del Voluntariat pel valencià, que no pudo realizarse a causa de la pandemia, contó con 27 parejas lingüísticas. “Con la mejora de la situación sanitaria, podemos reactivar esta iniciativa que no sólo sirve para aprender la lengua, sino que también es una forma de integración en la sociedad de manera positiva, ya que se trata de un programa abierto y participativo que pretende mostrar el valenciano como una lengua de acogida”, explica la concejala. Por su parte, Xon Domènech ha asegurado que “Vila-real, una ciudad que siempre ha sido un referente cultural en nuestra lengua, no podía faltar en esta nueva convocatoria del Voluntariat pel valencià”.

El programa volverá a poner en contacto a personas que hablan valenciano con otras que quieren dar el paso de lanzarse a practicar esta lengua, con el único requisito de quedar una hora a la semana, a lo largo de diez semanas. Durante este mes de marzo, las tres entidades organizadoras –la Concejalía de Normalización Lingüística, la asociación Socarrats y Escola Valenciana– recogerán las inscripciones tanto de voluntarios como de personas interesadas en aprender, que deberán tener más de 18 años. El acto de presentación de parejas lingüísticas tendrá lugar el jueves 31 de marzo, a las 19.00 h, en la Biblioteca Universitaria del Conocimiento de Vila-real.

Además, tal y como ha explicado Xon Domènech, Escola Valenciana facilitará a las parejas lingüísticas materiales de soporte para esta campaña del Voluntariat pel valencià que lleva como título ‘Tasta el valencià!’. “Gracias al apoyo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua hemos podido elaborar una serie de materiales que incluyen diferentes tipos de textos acompañados de un soporte audiovisual con el fin de enriquecer los encuentros lingüísticos con nuevos temas de conversación y vocabulario”, señala Doménech, quien ha animado a la ciudadanía a participar en esta campaña para fortalecer el uso del valenciano en todos los ámbitos.

Por su parte, Josep Usó también ha confiado en el éxito de esta nueva convocatoria y ha subrayado que “el Voluntariat pel valencià no sólo permite aprender nuestra lengua sino también que otras personas puedan conocer la manera en que nosotros vemos el mundo”.

Además de la modalidad presencial, este año también se ofrece la posibilidad de hacer el voluntariado en línea, para aquellas personas que residan fuera de Vila-real. Las personas interesadas en participar en esta edición, como voluntarias o aprendices, pueden dirigirse a cualquiera de las entidades organizadoras. También encontrarán los formularios de participación en la web municipal de Normalización Lingüística (normalitzacio.vila-real.es), concretamente en el apartado del Voluntariat pel valencià.